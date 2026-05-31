Белый дом рекомендовал чиновникам ограничить использование социальных сетей

В администрации Дональда Трампа призывают сократить активность в интернете; отдельное замечание получил вице-президент Джей Ди Венс.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Руководитель аппарата Белого дома Сьюзан Уайлз посоветовала чиновникам администрации значительно сократить присутствие в социальных сетях. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники. Отдельное замечание получил вице-президент США Джей Ди Венс.

По данным издания, на рабочих встречах Венс часто пользуется телефоном и активно взаимодействует с пользователями в соцсетях, в частности отвечает критикам в комментариях и участвует в публичных спорах.

В то же время президент США Дональд Трамп, как отмечает NYT, также регулярно публикует посты в соцсети Truth Social, однако не тратит время на публичные онлайн-дискуссии, в отличие от Венса.

В связи с этим Сьюзан Уайлз, по данным источников, посоветовала вице-президенту, как и другим чиновникам Белого дома, сделать перерыв или существенно сократить активность в социальных сетях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.