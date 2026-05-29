В Киеве наказали водителя Lexus, который на глазах у полиции «пролетел» на красный сигнал светофора
07:18, 29 мая 2026
В столице привлекли к ответственности водителя, нарушившего ПДД.
В Печерском районе Киева наказали водителя Lexus, который проехал на запрещающий сигнал светофора.
Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы остановили водителя и вынесли в отношении него постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП, сумма штрафа составляет — 510 гривен.
В полиции напомнили, что красный сигнал светофора — запрещает движение.
