Генпрокурор Кравченко сообщил о разоблачении депутата и полицейского в схеме побегов за границу с прибылью более $700 тысяч

На Буковине разоблачена организованная схема переправки мужчин за границу, к которой были причастны депутат Ирпенского городского совета и работник полиции Черновицкой области, а ориентировочный доход ее организаторов превысил 700 тысяч долларов.

В Буковине разоблачили организованную группу, которая наладила незаконную переправку мужчин через государственную границу в Румынию. По данным следствия, к схеме были причастны десять человек, среди которых депутат Ирпенского городского совета и сотрудник полиции Черновицкой области. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Следствие установило, что участники группы организовали полный цикл незаконного выезда за границу: перевозили «клиентов» по территории Украины, обеспечивали их временным проживанием в квартирах и гостиницах, формировали группы и переправляли вне официальных пунктов пропуска. Для координации использовали GPS-навигацию, радиостанции, тепловизоры, беспилотники и другие технические средства.

По предварительным данным, ежемесячно через границу незаконно переправляли не менее десяти человек. С декабря прошлого года таким способом за пределы Украины выехали около 60 мужчин. Ориентировочный доход организаторов превысил 700 тысяч долларов США.

По версии следствия, депутат занимался перевозкой мужчин и использовал свой статус для минимизации внимания во время проверок, а полицейский координировал маршруты через блокпосты.

В рамках расследования правоохранители провели 27 обысков в Черновицкой области и Киеве. Изъяты беспилотники, GPS-трекер, тепловизоры, камеры видеонаблюдения, 58 мобильных телефонов, девять радиостанций, компьютерная техника, документы, оружие и наличные средства на сумму более 2,5 млн грн в различных валютах.

Все десять участников схемы задержаны. Им сообщено о подозрении по фактам незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и воспрепятствования законной деятельности Вооружённых сил Украины в особый период.

Суд уже избрал подозреваемым меры пресечения. В случае доказательства вины им грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

