Президент Украины подчеркнул необходимость усиления санкционного давления на Россию, а не его ослабления.

Отмена санкций против России фактически означает помощь российским военным за счёт поддержки её оборонной промышленности. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, после частичного ослабления отдельных санкций не произошло заметных изменений на мировых рынках нефти, газа или дизельного топлива. Он отметил, что доля российской нефти в мировых поставках составляет лишь около 5%, поэтому это не могло существенно повлиять на ситуацию.

Зеленский подчеркнул, что отмена санкций не связана с экономическими выгодами, а скорее с попыткой наладить диалог с Россией. В то же время он считает такой подход ошибочным.

Президент заявил, что Россия, по его мнению, не реагирует на слова или проявления эмпатии и может воспринимать смягчение санкций как признак слабости.

«Мы должны быть сильными и вводить против них больше санкций», – резюмировал Президент.

