Дебют Мальдеры удался — сборная Украины по футболу обыграла Польшу со счётом 2:0

В дебютном матче нового тренера украинцы обыграли хозяев во Вроцлаве.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сборная Украины по футболу одержала победу над Польшей в первом матче под руководством нового главного тренера итальянца Андреа Мальдеры. Товарищеский поединок на 45-тысячной «Tarczynski Arena» во Вроцлаве завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.

Оба гола украинская команда забила еще до перерыва. На 34-й минуте отличился Роман Яремчук, а на 44-й минуте преимущество удвоил Андрей Ярмоленко. В обеих результативных атаках ассистировал Виктор Цыганков.

Следующий товарищеский матч сборная Украины под руководством Мальдеры проведет 7 июня против Дании. Начало игры — в 19:30 по киевскому времени.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.