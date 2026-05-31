  1. В Украине

Дебют Мальдеры удался — сборная Украины по футболу обыграла Польшу со счётом 2:0

20:57, 31 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В дебютном матче нового тренера украинцы обыграли хозяев во Вроцлаве.
Дебют Мальдеры удался — сборная Украины по футболу обыграла Польшу со счётом 2:0
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сборная Украины по футболу одержала победу над Польшей в первом матче под руководством нового главного тренера итальянца Андреа Мальдеры. Товарищеский поединок на 45-тысячной «Tarczynski Arena» во Вроцлаве завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Оба гола украинская команда забила еще до перерыва. На 34-й минуте отличился Роман Яремчук, а на 44-й минуте преимущество удвоил Андрей Ярмоленко. В обеих результативных атаках ассистировал Виктор Цыганков.

Следующий товарищеский матч сборная Украины под руководством Мальдеры проведет 7 июня против Дании. Начало игры — в 19:30 по киевскому времени.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Польша Украина футбол

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд решил, что обвинение в коллаборационизме нельзя строить только на Telegram-публикациях

ВС подтвердил, что одних публикаций в Telegram-каналах недостаточно для обвинительного приговора за коллаборационную деятельность.

Продать общее имущество без нотариального согласия больше не получится: новые правила для супругов

Распоряжение совместным имуществом возможно только после нотариального оформления согласия второго супруга.

Исполнителям запретили стягивать единственное жилье военных, но без распространения лиц в СЗЧ

Изменения в законодательство обязывают нотариусов, банки и органы МВД проверять статус лица в Реестре должников перед любым важным действием.

Верховный Суд объяснил, почему должники не могут снять старые аресты через обычный иск

Что делать должнику, который оплатил долг десятилетней давности, но имущество до сих пор под арестом, а материалы исполнительного производства давно уничтожены.

ЕСПЧ не усмотрел дискриминации в разных правилах выплаты больничных для самозанятых и наемных работников

ЕСПЧ признал допустимыми разные подходы к соцстрахованию самозанятых и работников в деле о компенсации нетрудоспособности.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]