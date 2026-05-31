Наследство спустя 6 месяцев: суд частично встал на сторону наследника, пропустившего срок из-за работы за границей

20:39, 31 мая 2026
Истцу предоставили дополнительные три месяца для подачи заявления.
Верховный Суд в составе Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел кассационную жалобу по гражданскому делу об определении дополнительного срока для подачи заявления о принятии наследства.

Обстоятельства дела № 552/5788/23

Истец обратился в суд с иском об установлении дополнительного шестимесячного срока для подачи заявления о принятии наследства после смерти отца.

4 июня 2018 года отец истца составил завещание, согласно которому все свое имущество завещал сыну (истцу). На день смерти отца истец с ним не проживал и не был зарегистрирован по одному адресу.

25 августа 2023 года представитель истца обратился в нотариальную контору для оформления наследственных прав, однако государственный нотариус отказал в выдаче свидетельства о праве на наследство в связи с пропуском шестимесячного срока.

Истец обосновывал пропуск срока тем, что с 2021 года работает водителем за границей по шенгенской визе, постоянно находится в командировках и не мог своевременно подать заявление. Кроме того, на пропуск срока повлияло тяжелое моральное состояние после смерти отца и военная агрессия Российской Федерации против Украины. Истец также сослался на временную приостановку течения срока принятия наследства во время военного положения в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 года № 164.

Сестра истца подала заявление о принятии наследства 28 марта 2023 года, в связи с чем было возбуждено наследственное дело.

Киевский районный суд г. Полтавы решением от 14 марта 2024 года отказал в удовлетворении иска. Полтавский апелляционный суд постановлением от 4 февраля 2025 года оставил решение без изменений.

Мотивы, которыми руководствуется Верховный Суд

Судебное решение должно основываться на принципах верховенства права, быть законным и обоснованным (части первая, вторая и пятая статьи 263 ГПК Украины). Обжалуемые судебные решения этим требованиям не соответствуют.

Истец пропустил шестимесячный срок для принятия наследства, поскольку постоянно работал за границей в качестве водителя, находился в командировках, а также из-за тяжелого морального состояния после смерти отца и военной агрессии Российской Федерации против Украины. Кроме того, истец сослался на временную приостановку течения срока принятия наследства во время военного положения в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 года № 164.

Верховный Суд учел, что уважительными причинами пропуска срока для принятия наследства являются объективные, непреодолимые и существенные трудности для наследника. Оценка уважительности причин должна касаться прежде всего периода от открытия наследства до истечения шестимесячного срока.

Суд установил, что истец пропустил срок по уважительным причинам, в частности из-за длительного пребывания за границей в связи с работой, введения военного положения и неопределенности в законодательстве относительно срока принятия наследства в этот период. Также суд обратил внимание на незначительный промежуток времени между истечением срока и обращением представителя истца к нотариусу.

В соответствии с частью первой статьи 1269, частью первой статьи 1270 ГК Украины наследник, желающий принять наследство, но на момент открытия наследства не проживавший постоянно с наследодателем, должен подать в нотариальную контору заявление о принятии наследства. Для принятия наследства устанавливается срок в шесть месяцев, который начинается с момента открытия наследства.

Следовательно, право на наследство возникает с момента его открытия, и закон обязывает наследника, который постоянно не проживал с наследодателем, в шестимесячный срок подать нотариусу заявление о принятии наследства.

Что решил суд

Верховный Суд в составе Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда кассационную жалобу представителя истца удовлетворил частично.

Отменено решение Киевского районного суда г. Полтавы от 14 марта 2024 года и постановление Полтавского апелляционного суда от 4 февраля 2025 года.

Вынес новое решение, которым иск удовлетворил частично.

Определил истцу дополнительный срок для подачи заявления о принятии наследства после смерти отца продолжительностью 3 (три) месяца, начало которого отсчитывать со дня вступления решения в законную силу.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказал.

Верховный Суд указал, что истец пропустил шестимесячный срок для принятия наследства по уважительным причинам, в частности из-за длительного пребывания за границей в связи с работой, введения военного положения и неопределенности законодательства относительно срока принятия наследства в период действия военного положения. Установленный дополнительный срок в три месяца является достаточным для подачи заявления о принятии наследства.

Постановление Верховного Суда вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

