КСУ розглянув спір щодо щорічних виплат ветеранам: заявники вимагають повернення фіксованих сум у законі

Конституційний Суд України розглянув скарги двох осіб з інвалідністю внаслідок війни, які оскаржують зміни до закону, що дозволили уряду самостійно визначати розмір щорічної разової виплати до Дня Незалежності.

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Другий сенат Конституційного Суду України на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядав справу за конституційними скаргами Чорноморця Станіслава Сергійовича та Коломійця Володимира Івановича. Про це повідомили в КСУ.

Під час пленарного засідання суддя-доповідач у справі Віктор Городовенко зазначив, що суб’єкти права на конституційну скаргу звернулися до Конституційного Суду України з клопотаннями перевірити на конституційність частину п’яту статті 13 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“ від 22 жовтня 1993 року № 3551–ХІІ зі змінами (далі – Закон № 3551) та підпункт 2 пункту 1 розділу І Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо разової грошової виплати ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань“ від 20 березня 2023 року № 2983–ІХ (далі – Закон № 2983).

Згідно з частиною п’ятою статті 13 Закону № 3551 щороку до Дня Незалежності України особам з інвалідністю внаслідок війни виплачується разова грошова виплата у порядку та розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України в межах відповідних бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України. Законом № 2983 частину п’яту статті 13 Закону № 3551 викладено у відповідній редакції.

Зі змісту конституційної скарги та долучених до неї матеріалів убачається, що Чорноморець С. С. є особою з інвалідністю внаслідок війни III групи, у 2024 році отримав щорічну разову грошову виплату до Дня Незалежності України відповідно до частини п’ятої статті 13 Закону № 3551 у редакції Закону № 2983 та постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої Законами України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“ і „Про жертви нацистських переслідувань“ у 2024 році» від 2 квітня 2024 року № 369.

Вважаючи, що має право на щорічну разову грошову виплату до Дня Незалежності України в розмірі семи мінімальних пенсій за віком, Чорноморець С.С. звернувся до суду з відповідним позовом. Запорізький окружний адміністративний суд рішенням від 9 червня 2025 року, залишеним без змін постановою Третього апеляційного адміністративного суду від 19 лютого 2026 року, відмовив у задоволенні позову.

Коломієць В.І., який також є особою з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи, у 2023 році отримав щорічну разову грошову виплату до Дня Незалежності України відповідно до частини п’ятої статті 13 Закону № 3551 у редакції Закону № 2983 та постанови Кабінету Міністрів України „Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань“ від 21 липня 2023 року № 754.

Вважаючи, що має право на таку виплату в розмірі восьми мінімальних пенсій за віком, Коломієць В.І. звернувся із заявою про її перерахунок до Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області, а після відмови – до суду з позовом. Житомирський окружний адміністративний суд рішенням від 7 листопада 2025 року, залишеним без змін постановою Сьомого апеляційного адміністративного суду від 18 грудня 2025 року, відмовив у задоволенні позову. Ухвалою від 2 лютого 2026 року Верховний Суд відмовив у відкритті касаційного провадження за його касаційною скаргою.

Чорноморець С.С. вважає частину п’яту статті 13 Закону № 3551 у редакції Закону № 2983 неконституційною, оскільки законодавець фактично передав Кабінету Міністрів України повноваження щодо визначення розміру соціальної гарантії для осіб з інвалідністю внаслідок війни, не визначивши її основних елементів у законі.

Суб’єкт права на конституційну скаргу також стверджує, що оспорюване регулювання звужує раніше встановлений законом обсяг соціальних гарантій для осіб з інвалідністю внаслідок війни, не відповідає принципу правової визначеності та особливому конституційному обов’язку держави щодо соціального захисту осіб, які захищали Батьківщину.

Крім того, Чорноморець С.С. наголошує, що спірна виплата належить до системи соціального захисту, гарантованої статтями 17 та 46 Конституції України, а тому її законодавче регулювання має відповідати конституційним вимогам щодо змісту та обсягу соціальних гарантій.

Коломієць В.І. вважає, що оспорювані приписи Закону № 3551 у редакції Закону № 2983 звужують раніше встановлений законом обсяг соціальної гарантії для осіб з інвалідністю внаслідок війни та передають Кабінету Міністрів України повноваження щодо визначення її сутнісних елементів.

На думку автора клопотання, вилучення із закону конкретних розмірів щорічної разової грошової виплати та надання Уряду права самостійно визначати такі розміри в межах бюджетних призначень призвело до неконституційного звуження соціальних гарантій. Коломієць В.І. також стверджує, що оспорюване регулювання не відповідає принципу верховенства права, порушує принцип правової визначеності, гарантії соціального захисту та вимоги щодо визначення прав і свобод людини виключно законом.

Дослідивши матеріали справи, Суд перейшов до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення.

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