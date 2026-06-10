КСУ рассмотрел спор относительно ежегодных выплат ветеранам: заявители требуют восстановления фиксированных сумм в законе

Конституционный Суд Украины рассмотрел жалобы двух лиц с инвалидностью вследствие войны, которые оспаривают изменения в законе, позволившие правительству самостоятельно определять размер ежегодной разовой выплаты ко Дню Независимости.

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Второй сенат Конституционного суда Украины на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривал дело по конституционным жалобам Черноморца Станислава Сергеевича и Коломийца Владимира Ивановича. Об этом сообщили в КСУ.

Во время пленарного заседания судья-докладчик по делу Виктор Городовенко отметил, что субъекты права на конституционную жалобу обратились в Конституционный Суд Украины с ходатайствами проверить на конституционность часть пятую статьи 13 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» от 22 октября 1993 года № 3551–ХІІ с изменениями (далее – Закон № 3551) и подпункт 2 пункта 1 раздела I Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно разовой денежной выплаты ветеранам войны и жертвам нацистских преследований» от 20 марта 2023 года № 2983–ІХ (далее – Закон № 2983).

В соответствии с частью пятой статьи 13 Закона № 3551 ежегодно ко Дню Независимости Украины лицам с инвалидностью вследствие войны выплачивается единовременная денежная выплата в порядке и размерах, определенных Кабинетом Министров Украины в пределах соответствующих бюджетных ассигнований, установленных законом о Государственном бюджете Украины. Законом № 2983 часть пятая статьи 13 Закона № 3551 изложена в соответствующей редакции.

Из содержания конституционной жалобы и приложенных к ней материалов следует, что Черноморец С. С. является лицом с инвалидностью вследствие войны III группы, в 2024 году получил ежегодную разовую денежную выплату ко Дню Независимости Украины в соответствии с частью пятой статьи 13 Закона № 3551 в редакции Закона № 2983 и постановления Кабинета Министров Украины «Об установлении размеров разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины, предусмотренной Законами Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований» в 2024 году» от 2 апреля 2024 года № 369.

Считая, что имеет право на ежегодную разовую денежную выплату ко Дню Независимости Украины в размере семи минимальных пенсий по возрасту, Черноморец С.С. обратился в суд с соответствующим иском. Запорожский окружной административный суд решением от 9 июня 2025 года, оставленным без изменений постановлением Третьего апелляционного административного суда от 19 февраля 2026 года, отказал в удовлетворении иска.

Коломиец В.И., который также является инвалидом войны II группы, в 2023 году получил ежегодную разовую денежную выплату ко Дню Независимости Украины в соответствии с частью пятой статьи 13 Закона № 3551 в редакции Закона № 2983 и постановления Кабинета Министров Украины «Некоторые вопросы социальной защиты ветеранов войны и жертв нацистских преследований» от 21 июля 2023 года № 754.

Считая, что имеет право на такую выплату в размере восьми минимальных пенсий по возрасту, Коломиец В.И. обратился с заявлением о ее перерасчете в Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области, а после отказа – в суд с иском. Житомирский окружной административный суд решением от 7 ноября 2025 года, оставленным без изменений постановлением Седьмого апелляционного административного суда от 18 декабря 2025 года, отказал в удовлетворении иска. Постановлением от 2 февраля 2026 года Верховный Суд отказал в открытии кассационного производства по его кассационной жалобе.

Черноморец С.С. считает часть пятую статьи 13 Закона № 3551 в редакции Закона № 2983 неконституционной, поскольку законодатель фактически передал Кабинету Министров Украины полномочия по определению размера социальной гарантии для лиц с инвалидностью вследствие войны, не определив ее основных элементов в законе.

Субъект права на конституционную жалобу также утверждает, что оспариваемое регулирование сужает ранее установленный законом объем социальных гарантий для лиц с инвалидностью вследствие войны, не соответствует принципу правовой определенности и особой конституционной обязанности государства по социальной защите лиц, защищавших Родину.

Кроме того, Черноморец С.С. подчеркивает, что спорная выплата относится к системе социальной защиты, гарантированной статьями 17 и 46 Конституции Украины, а потому ее законодательное регулирование должно соответствовать конституционным требованиям относительно содержания и объема социальных гарантий.

Коломиец В.И. считает, что оспариваемые положения Закона № 3551 в редакции Закона № 2983 сужают ранее установленный законом объем социальной гарантии для лиц с инвалидностью вследствие войны и передают Кабинету Министров Украины полномочия по определению ее существенных элементов.

По мнению автора ходатайства, исключение из закона конкретных размеров ежегодной разовой денежной выплаты и предоставление Правительству права самостоятельно определять такие размеры в пределах бюджетных ассигнований привело к неконституционному сужению социальных гарантий. Коломиец В.И. также утверждает, что оспариваемое регулирование не соответствует принципу верховенства права, нарушает принцип правовой определенности, гарантии социальной защиты и требования об определении прав и свобод человека исключительно законом.

Изучив материалы дела, Суд перешел к закрытой части пленарного заседания для принятия решения.

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