ВАКС повідомив про наявність двох вакантних посад

Вищий антикорупційний суд шукає секретаря судового засідання та головного спеціаліста відділу.

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Вищий антикорупційний суд повідомив, що відкриває добір на дві посади.

Суд шукає:

1) Головного спеціаліста відділу судової статистики управління аналітики та судової статистики

Основні завдання: збирання, обробка та узагальнення статистичних даних щодо здійснення правосуддя, формування статистичної звітності, підготовка аналітичних матеріалів та візуалізація даних.

Вимоги: вища освіта (право, статистика або інформаційні технології), упевнене володіння Microsoft Excel, навички роботи з Power BI та/або Tableau, досвід обробки великих масивів даних.

Посадовий оклад: 37 939 грн, а також надбавки та премії відповідно до законодавства.

2) Секретаря судового засідання управління забезпечення судового процесу

Основні завдання: здійснення судових викликів, контроль за фіксуванням засідань технічними засобами, ведення журналу та протоколу судового засідання, оформлення матеріалів судових справ.

Вимоги: вища освіта за спеціальністю «Право», відповідальність та уважність до деталей.

Посадовий оклад: 29 184 грн, а також надбавки та премії відповідно до законодавства.

«Документи приймаються до 10 липня 2026 року. Контактна електронна адреса: [email protected]», - додали у ВАКС.

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