ВАКС сообщил о наличии двух вакантных должностей

Высший антикоррупционный суд ищет секретаря судебного заседания и главного специалиста отдела.

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Высший антикоррупционный суд сообщил, что открывает отбор на две должности.

Суд ищет:

1) Главного специалиста отдела судебной статистики управления аналитики и судебной статистики

Основные задачи: сбор, обработка и обобщение статистических данных об осуществлении правосудия, формирование статистической отчетности, подготовка аналитических материалов и визуализация данных.

Требования: высшее образование (право, статистика или информационные технологии), уверенное владение Microsoft Excel, навыки работы с Power BI и/или Tableau, опыт обработки больших массивов данных.

Должностной оклад: 37 939 грн, а также надбавки и премии в соответствии с законодательством.

2) Секретаря судебного заседания управления обеспечения судебного процесса

Основные задачи: осуществление судебных вызовов, контроль за фиксацией заседаний техническими средствами, ведение журнала и протокола судебного заседания, оформление материалов судебных дел.

Требования: высшее образование по специальности «Право», ответственность и внимательность к деталям.

Должностной оклад: 29 184 грн, а также надбавки и премии в соответствии с законодательством.

«Документы принимаются до 10 июля 2026 года. Контактный электронный адрес: [email protected]», — добавили в ВАКС.

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