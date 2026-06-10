ВАКС сообщил о наличии двух вакантных должностей
17:20, 10 июня 2026
Высший антикоррупционный суд ищет секретаря судебного заседания и главного специалиста отдела.
Высший антикоррупционный суд сообщил, что открывает отбор на две должности.
Суд ищет:
1) Главного специалиста отдела судебной статистики управления аналитики и судебной статистики
- Основные задачи: сбор, обработка и обобщение статистических данных об осуществлении правосудия, формирование статистической отчетности, подготовка аналитических материалов и визуализация данных.
- Требования: высшее образование (право, статистика или информационные технологии), уверенное владение Microsoft Excel, навыки работы с Power BI и/или Tableau, опыт обработки больших массивов данных.
- Должностной оклад: 37 939 грн, а также надбавки и премии в соответствии с законодательством.
2) Секретаря судебного заседания управления обеспечения судебного процесса
- Основные задачи: осуществление судебных вызовов, контроль за фиксацией заседаний техническими средствами, ведение журнала и протокола судебного заседания, оформление материалов судебных дел.
- Требования: высшее образование по специальности «Право», ответственность и внимательность к деталям.
- Должностной оклад: 29 184 грн, а также надбавки и премии в соответствии с законодательством.
«Документы принимаются до 10 июля 2026 года. Контактный электронный адрес: [email protected]», — добавили в ВАКС.
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