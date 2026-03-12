Порядок застосування постанови Кабміну про особливості оренди державного майна у період воєнного стану — постанова КГС ВС

КГС ВС розглянув справу щодо Порядку застосування постанови КМУ від 27.05.2022 № 634 "Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану.

Визначене у підпункті 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України № 634 від 27.05.2022 "Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану" (у редакції від 27.05.2022) коло орендарів звільняється від орендної плати за оренду державного і комунального майна на період воєнного стану і протягом трьох місяців після його припинення чи скасування, але у будь-якому разі щонайменше до 31 грудня 2022, якщо до цієї дати воєнний стан буде припинено чи скасовано та сплине три місяці після дати його припинення чи скасування. Про це повідомив Східний апеляційний господарський суд.

Постановою Східного апеляційного господарського суду від 16.10.2025 у справі № 905/1552/24 рішення Господарського суду Донецької області від 23.06.2025 змінено, викладено резолютивну частину рішення в редакції постанови. Суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що позивачем за період з 01.01.2023 по 07.05.2024 було неправомірно нараховано суму орендної плати за ставкою 100%, у зв`язку з чим вимога позивача в цій частині є необґрунтованою та такою, що не підлягає задоволенню. У той же час нарахування орендної плати за період з 08.05.2024 по жовтень 2024 року за ставкою 75% є обґрунтованим та правомірним. Апеляційний господарський суд визнав обґрунтованими позовні вимоги про стягнення пені у зазначеній в судовому рішенні сумі. При цьому позовні вимоги про розірвання договору визнані судом необґрунтованими у зв`язку із встановленням обставин щодо відсутності порушення відповідачем істотних умов договору.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду постановою від 03.03.2026 підтримав позицію суду апеляційної інстанції та сформував такий висновок щодо застосування норм підпункту 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України № 634 від 27.05.2022 "Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану" (у редакції від 27.05.2022) у подібних правовідносинах.

За змістом підпункту 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27.05.2022 № 634 у редакції, чинній станом на час її прийняття, та до внесення до неї змін згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.2024 № 512, було передбачено, що на період воєнного стану і протягом трьох місяців після його припинення чи скасування, але у будь-якому разі до 31 грудня 2022 р., за договорами оренди державного і комунального майна, чинними станом на 24 лютого 2022 р. або укладеними після цієї дати за результатами аукціонів, що відбулися 24 лютого 2022 р. або раніше, звільняються від орендної плати орендарі державного і комунального майна: фізичні особи та фізичні особи - підприємці, які були призвані або прийняті на військову службу після оголошення воєнного стану; які використовують майно, розташоване в адміністративно-територіальних одиницях, в межах яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану.

Словосполучення, яке використовується у підпункті 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України № 634 (у редакції від 27.05.2022) на період воєнного стану і протягом трьох місяців після його припинення чи скасування, але у будь-якому разі до 31 грудня 2022 підлягає трактуванню таким чином, що визначене коло орендарів звільняється від орендної плати за оренду державного і комунального майна на період воєнного стану і протягом трьох місяців після його припинення чи скасування, але у будь-якому разі щонайменше до 31 грудня 2022, якщо до цієї дати воєнний стан буде припинено чи скасовано та сплине три місяці після дати його припинення чи скасування. Якщо до 31 грудня 2022 воєнний стан не буде припинено чи скасовано та не сплине три місяці після його припинення чи скасування, визначене коло орендарів звільняється від орендної плати за оренду державного і комунального майна на період воєнного стану і протягом трьох місяців після його припинення чи скасування.

