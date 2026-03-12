  1. В Україні

У застосунку 112 Ukraine з’явилися відеовиклики та автоматична передача геолокації

15:25, 12 березня 2026
Користувачі зможуть напряму зв’язатися з оператором, який володіє жестовою мовою.
Мобільний застосунок 112 Ukraine отримав нові функції, які мають прискорити реагування екстрених служб. Як зазначив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, фахівці додали можливість відеозвернення до оператора та автоматичну передачу геолокації під час виклику служби 112.

Завдяки відеодзвінку користувачі зможуть напряму зв’язатися з оператором, який володіє жестовою мовою. Це дозволить людям із порушеннями слуху та мовлення самостійно пояснити ситуацію і звернутися по допомогу.

Ще одне оновлення — автоматична передача геолокації. У критичній ситуації людина може не знати точної адреси або не мати змоги її повідомити. Точні координати дозволяють значно швидше визначити місце події.

У МВС наголосили, що дані користувачів захищені — застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки і використовує інформацію виключно для обробки екстрених викликів.

За даними відомства, з моменту запуску через застосунок уже надійшло понад 9,2 тисячі звернень.

МВС Україна

