  1. В Україні
  2. / Суд інфо

Документи від кандидатів на посаду члена ВРП за квотою науковців будуть приймати до 1 квітня

15:47, 12 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Строк прийому документів від кандидатів на посаду члена ВРП за квотою науковців продовжено до 1 квітня.
Документи від кандидатів на посаду члена ВРП за квотою науковців будуть приймати до 1 квітня
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя продовжила до 1 квітня строк прийому документів від кандидатів на посаду члена ВРП за квотою з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Станом на 11 березня документи подали п’ять кандидатів.

З метою проведення прозорого та конкурентного добору кандидатів на посаду члена ВРП та залучення до участі в конкурсі більшої кількості кандидатів вирішено продовжити строк подачі документів.

Таким чином прийом документів здійснюватиметься до 24:00 1 квітня.

Конкурс оголошено на одну вакантну посаду. Відповідне рішення Вища рада правосуддя ухвалила 12 лютого (№208/0/15-26).

З’їзд представників юридичних вишів і наукових установ, під час якого обиратимуть нового члена ВРП за квотою науковців, відбудеться 28 травня.

Прийом документів від кандидатів здійснюється до 24:00 12 березня, якщо документи подаються в електронній формі (офіційна електронна адреса Вищої ради правосуддя: [email protected]), або до 17:00 цього ж дня, якщо документи подаються особисто.

Зі зразками необхідних документів кандидати можуть ознайомитися за посиланням – тут.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

документи ВРП конкурс

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Президентські вибори в України в умовах воєнного стану: позиція ВП ВС

ВП ВС підтвердила, що Верховна Рада не зобов’язана призначати вибори Президента під час воєнного стану, а відсутність такого рішення не є протиправною бездіяльністю.

Рада пропонує спростити звільнення військових, які виховують дитину з інвалідністю

Військові, які виховують дітей з інвалідністю, можуть отримати право на звільнення зі служби незалежно від наявності іншого з батьків

Богдан Моніч: Оновлення Ради суддів — це природний процес, а не перепочинок, інтерв'ю за підсумками ХХ з’їзду

Богдан Моніч в ексклюзивному коментарі розповів про баланс між дисциплінарною відповідальністю та незалежністю, легітимність рішень триваючого з’їзду та свої плани щодо повернення до здійснення правосуддя.

Спроба втечі до Польщі через кордон: як суд на Волині оцінив дії військовослужбовця

Чому ця справа не набула кримінального продовження.

З’їзд суддів заявив про фінансову кризу в судах і визнав роботу ДСА незадовільною

Судді заявили про загрозу для роботи судів через фінансову кризу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]