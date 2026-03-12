Документи від кандидатів на посаду члена ВРП за квотою науковців будуть приймати до 1 квітня

Строк прийому документів від кандидатів на посаду члена ВРП за квотою науковців продовжено до 1 квітня.

Вища рада правосуддя продовжила до 1 квітня строк прийому документів від кандидатів на посаду члена ВРП за квотою з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.

Станом на 11 березня документи подали п’ять кандидатів.

З метою проведення прозорого та конкурентного добору кандидатів на посаду члена ВРП та залучення до участі в конкурсі більшої кількості кандидатів вирішено продовжити строк подачі документів.

Таким чином прийом документів здійснюватиметься до 24:00 1 квітня.

Конкурс оголошено на одну вакантну посаду. Відповідне рішення Вища рада правосуддя ухвалила 12 лютого (№208/0/15-26).

З’їзд представників юридичних вишів і наукових установ, під час якого обиратимуть нового члена ВРП за квотою науковців, відбудеться 28 травня.

Прийом документів від кандидатів здійснюється до 24:00 12 березня, якщо документи подаються в електронній формі (офіційна електронна адреса Вищої ради правосуддя: [email protected]), або до 17:00 цього ж дня, якщо документи подаються особисто.

Зі зразками необхідних документів кандидати можуть ознайомитися за посиланням – тут.

