Документи від кандидатів на посаду члена ВРП за квотою науковців будуть приймати до 1 квітня
Вища рада правосуддя продовжила до 1 квітня строк прийому документів від кандидатів на посаду члена ВРП за квотою з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.
Станом на 11 березня документи подали п’ять кандидатів.
З метою проведення прозорого та конкурентного добору кандидатів на посаду члена ВРП та залучення до участі в конкурсі більшої кількості кандидатів вирішено продовжити строк подачі документів.
Таким чином прийом документів здійснюватиметься до 24:00 1 квітня.
Конкурс оголошено на одну вакантну посаду. Відповідне рішення Вища рада правосуддя ухвалила 12 лютого (№208/0/15-26).
З’їзд представників юридичних вишів і наукових установ, під час якого обиратимуть нового члена ВРП за квотою науковців, відбудеться 28 травня.
Прийом документів від кандидатів здійснюється до 24:00 12 березня, якщо документи подаються в електронній формі (офіційна електронна адреса Вищої ради правосуддя: [email protected]), або до 17:00 цього ж дня, якщо документи подаються особисто.
Зі зразками необхідних документів кандидати можуть ознайомитися за посиланням – тут.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.