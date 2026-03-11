  1. Фото
  2. / В Україні

Через російський обстріл пошкоджена будівля податкової у Краматорську, фото

18:23, 11 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У будівлі податкової вибиті вікна та двері, а також пошкоджені стіни.
Через російський обстріл пошкоджена будівля податкової у Краматорську, фото
Фото: Леся Карнаух
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Внаслідок російського обстрілу пошкоджена будівля податкової інспекції у Краматорську на Донеччині. Про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Ворог невпинно бʼє по мирних містах. На щастя, люди не постраждали. Споруда понівечена вибуховою хвилею: вибиті вікна та двері, пошкоджені стіни. Відновлення – справа часу і ресурсів. Безпека – найголовніше, чого нас намагається позбавити загарбник», – зазначила Леся Карнаух.

 За її словами, на місці працюють правоохоронці та всі відповідні служби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова Краматорськ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Українці за кордоном стикаються з валютними лімітами НБУ: чому платежі важко здійснювати навіть із власними коштами

Чому валютні обмеження, запроваджені НБУ під час воєнного стану, ускладнюють українцям за кордоном здійснення великих платежів навіть за наявності власних коштів.

ХХ з’їзд суддів частково обрав новий склад Ради суддів України: список переможців

На ХХ з’їзді суддів України оголошено результати голосування за кандидатів до Ради суддів.

Максим Пампура: судовій системі бракує грошей — із потреби у 36 млрд гривень дали лише 22

Під час виступу голови Державної судової адміністрації Максима Пампури було представлено основні показники фінансування судової системи та використання бюджетних коштів.

Андрій Пасічник: ВККС отримала майже 9 тисяч заявок на добір суддів

Голова ВККС Андрій Пасічник представив перед зʼїздом суддів звіт про роботу Комісії.

Домашнє насильство та булінг можуть стати причиною відмови у роботі в школі та садочку

Під час працевлаштування у школи перевірятимуть не лише судимість, а й адмінправопорушення, зокрема домашнє насильство, булінг та невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]