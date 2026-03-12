  1. В Україні

Що таке військово-облікова спеціальність та як її дізнатися – пояснення

08:30, 12 березня 2026
Українцям пояснили різницю в структурі кодів, навів приклади та нагадав, як перевірити спеціальність через Резерв+.
Полтавський обласний ТЦК та СП опублікував роз’яснення про військово-облікову спеціальність (ВОС) – ключовий запис у документах кожного військовозобов’язаного. Інформація базується на офіційному матеріалі Міністерства оборони України.

Кожен військовозобов’язаний має запис про ВОС у військово-обліковому документі, військовому квитку та особовій справі. ВОС – це категорія військового обліку, яка визначає військову спеціальність людини та її належність до виду або роду військ (сил).

Перелік ВОС затверджує Міністерство оборони України окремо для двох категорій:

•  рядового, сержантського та старшинського складу;

•  офіцерського складу.

В розʼясненні йдеться, що громадянам, які не проходили військову службу, ВОС присвоюють під час взяття на облік військовозобов’язаних у ТЦК та СП. При цьому враховують цивільну освіту та здобуту спеціальність.

Після призову військовослужбовці, які раніше не служили, проходять базову загальновійськову підготовку (БЗВП). З липня 2025 року цей курс триває 51 день. За підсумками БЗВП усі отримують ВОС-100 «Стрілець». Після завершення фахової підготовки (від 14 днів і більше) військовий може отримати іншу спеціальність для служби на конкретній посаді. Надалі під час служби можлива додаткова підготовка або перепідготовка, після якої присвоюють нові ВОС.

У ТЦК наголошують: призовники ВОС не мають. Спеціальність з’являється лише після переходу на облік військовозобов’язаних.

ВОС позначається цифровим кодом. Для рядового, сержантського та старшинського складу спеціальності поділені на 10 основних категорій, кожна з яких кодується трьома цифрами.

Під час призначення на посаду в документах фіксують шестизначний код з літерою в кінці. Перші три цифри – це власне ВОС, решта – код посади та особливих ознак служби. Приклади:

•  ВОС-100915Д – стрілець у Десантно-штурмових військах;

•  ВОС-790037М – водій у Морській піхоті;

•  ВОС-901074А – діловод у Сухопутних військах.

Офіцерські ВОС також мають шестизначний код, але структура інша: перші дві цифри – код групи спеціальностей (командні від 01 до 39, інженерно-технічні від 41 до 70, юридичні – 85, медичні – 90, ветеринарні – 99), наступні чотири цифри – конкретна спеціальність у групі.

Перевірити свою ВОС військовозобов’язані можуть двома способами:

•  у військовому квитку або іншому військово-обліковому документі;

•  у мобільному застосунку «Резерв+».

Зазначається, що перелік військово-облікових спеціальностей не є статичним. Порядок підготовки, обсяги та строки навчання за ВОС, а також сам перелік визначає Генштаб ЗСУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

військові армія військовослужбовці Міноборони Резерв+

