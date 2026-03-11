Максим Пампура: судовій системі бракує грошей — із потреби у 36 млрд гривень дали лише 22

Під час виступу голови Державної судової адміністрації Максима Пампури було представлено основні показники фінансування судової системи та використання бюджетних коштів.

За його словами, у 2025 році бюджетні асигнування для судової системи спрямовувалися передусім на забезпечення стабільної виплати заробітної плати працівникам апаратів судів та підтримку їхньої фінансової стабільності.

Окремі видатки були спрямовані на інші операційні витрати. Зокрема, на службові відрядження, значні кошти — на утримання та експлуатацію приміщень судів та на капітальні ремонти та будівництво об’єктів судової інфраструктури.

Попри складні умови, відомству вдалося забезпечити стабільні виплати та розпочати відновлення зруйнованої інфраструктури.

Ключові показники бюджету:

Загальна потреба у фінансуванні на 2025 рік становила 36,3 млрд грн, проте держбюджетом було передбачено лише 22,1 млрд грн.

Оплата праці: На заробітні плати та нарахування було спрямовано 19,88 млрд грн, що становить майже 90% від усіх фактичних видатків.

Судова винагорода: Виплати суддям у 2025 році були забезпечені в повному обсязі відповідно до порядку та розмірів, визначених законом про державний бюджет.

Заробітні плати працівників апаратів судів

За даними ДСА, у 2025 році середньорічна заробітна плата працівників апаратів судів зросла приблизно на 4 400 гривень. Це підвищення пов’язане із запровадженням додаткових регіональних коефіцієнтів та змінами в системі оплати праці відповідно до постанов Кабінет Міністрів України.

Доходи та бюджетні показники

За словами голови ДСА, загальний обсяг доходів, пов’язаних із функціонуванням судової системи, становив близько 3,6 млрд грн. У подальшому фінансування планується збільшувати.

Зокрема, у проєктах бюджетного планування на 2026 рік передбачено зростання фінансування до приблизно 5,6 млрд грн.

Відновлення судової інфраструктури

Окремо під час виступу було приділено увагу питанням відновлення судових установ, які зазнали пошкоджень унаслідок війни. За словами представника ДСА, значна частина приміщень судів постраждала або була зруйнована, що створює додаткове навантаження на систему правосуддя.

У зв’язку з цим держава продовжує спрямовувати кошти на:

ремонт і відновлення будівель судів;

модернізацію інженерних систем;

підвищення рівня безпеки судових установ;

створення належних умов для роботи суддів і працівників апаратів.

Крім того, у 2025 році було завершено низку процедур передачі окремих будівель із комунальної у державну власність для подальшого розміщення судових установ.

У ДСА наголошують, що одним із пріоритетів на найближчі роки залишається відновлення інфраструктури судової системи та забезпечення її стабільного функціонування навіть в умовах воєнного часу.

Безпека та інформаційні системи

Почалася інтеграція судової інформації у єдину державну систему, що включає інформацію про критичну інфраструктуру, військові об’єкти та базові дані для аналітики. Станом на 2023 рік до системи включено інформацію про 91,3% об’єктів критичної інфраструктури.

Крім того, створено єдиний державний реєстр для військово-зобов’язаних об’єктів та базову аналітичну підтримку для контролю та безпеки.

Плани на 2026 рік

ДСА вже сформувала бюджетний запит на наступний рік, де загальна потреба у фінансуванні зросла до 38,2 млрд грн. Пріоритетними напрямами залишаються підвищення заробітних плат працівникам апаратів судів та видатки на розвиток, які наразі забезпечені лише частково.

