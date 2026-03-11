  1. В Україні

Судитимуть матір, яка відмовилася від госпіталізації тяжкохворого 13-денного сина — дитина померла

15:05, 11 березня 2026
Після народження хлопчик потребував медичного нагляду.
На Кіровоградщині прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо 27-річної жінки, якій інкримінують злісне невиконання батьківських обов’язків, що спричинило смерть дитини, та залишення її в небезпеці. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, обвинувачена є внутрішньо переміщеною особою з Харківської області. Раніше її вже позбавили батьківських прав щодо чотирьох дітей, які нині проживають у патронатній сім’ї. На Кіровоградщині вона мешкала разом із новонародженим у будинку співмешканця - військовослужбовця.

Після народження хлопчик потребував медичного нагляду. 3 листопада співмешканець викликав «швидку», і немовля у тяжкому стані доставили до обласної дитячої лікарні. Попри попередження медиків про загрозу життю дитини, мати письмово відмовилася від госпіталізації та забрала немовля з лікарні.

«10 листопада вона знову привезла хлопчика до медзакладу через різке погіршення стану. Лікарі наполягали на негайній госпіталізації, однак жінка вдруге самовільно залишила лікарню разом із дитиною.

Того ж дня 13-денне немовля померло за місцем проживання», - заявили в ОГП.

За висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті стала легенева недостатність, спричинена двосторонньою пневмонією.

Обвинувачена перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Також прокурор ініціював службове розслідування щодо дій лікарів, які дозволили матері забрати дитину попри загрозу її життю.

ОГП

