Нетверезе керування електросамокатом: що загрожує водіям за порушення

Луцький міськрайонний суд Волинської області роз’яснив, що керування електросамокатами та іншими електричними засобами пересування у стані сп’яніння може тягнути адміністративну відповідальність за статтею 130 КУпАП із штрафом і позбавленням права керування транспортними засобами.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Луцький міськрайонний суд Волинської області звернув увагу на норми чинного законодавства та наявну судову практику щодо притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення осіб, які керують електросамокатами та іншими подібними засобами пересування.

Зазначається, що відповідно до усталеної судової практики, використання електросамоката чи іншого подібного засобу (зокрема електроскутера, електровелосипеда тощо) для переміщення особи як учасника дорожнього руху визнається використанням транспортного засобу, якщо такий засіб приводиться в рух за допомогою встановленого на ньому електричного двигуна. У такому випадку зазначені засоби розглядаються як джерело підвищеної небезпеки.

У зв’язку з цим особи, які керують електросамокатами та іншими подібними засобами пересування, зобов’язані дотримуватися вимог Правил дорожнього руху. На таких осіб поширюється, зокрема, заборона керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння.

Суд звертає увагу, що під час вирішення питання про притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення потужність електродвигуна засобу пересування правового значення не має, якщо встановлено факт керування таким засобом як учасником дорожнього руху.

За керування транспортним засобом у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, а також за відмову водія від проходження огляду на стан сп’яніння законодавством передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 17 000 гривень із позбавленням права керування транспортними засобами строком на один рік.

Суд наголошує, що керування транспортними засобами у стані сп’яніння суттєво знижує увагу та швидкість реакції водія і створює підвищену небезпеку для життя та здоров’я інших учасників дорожнього руху.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.