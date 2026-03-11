З’їзд суддів ухвалив новий Регламент: як зміняться правила призначення суддів КСУ та робота форуму

ХХ з’їзд суддів затвердив Регламент, який змінює механізм скликання форуму в разі бездіяльності РСУ.

На розгляд ХХ чергового З’їзду суддів було винесено проєкт нової редакції Регламенту з'їзду суддів України, схваленого Радою суддів України 22 січня 2026 року. 11 березня З’їзд ухвалив рішення затвердити нову редакцію Регламенту.

Документ передбачає не просто оновлення тексту, а адаптує найвищий орган суддівського самоврядування до вимог воєнного часу та нових європейських стандартів.

Робота ХХ З’їзду базуватиметься на принципах верховенства права та відкритості, гласності, рівності прав делегатів З’їзду та колегіальності прийняття рішень.

Згідно з оновленим Регламентом, З’їзд суддів наділений широкими повноваженнями. Ключова різниця між Регламентом від 25.09.2014 та оновленим Регламентом полягає у деталізації та розширенні компетенцій.

Новий Регламент офіційно включає призначення члена Дорадчої групи експертів (ДГЕ) та його заступника, чого не було в старій редакції.

Також Регламент вводить чіткий механізм утворення організаційного комітету, якщо РСУ не скликає з’їзд суддів у встановлені строки. Це запобіжний захід проти блокування роботи з’їзду самою Радою.

У разі якщо Рада суддів України не скликає З’їзд у строки, визначені Регламентом, такий З’їзд може бути скликаний на вимогу зборів суддів не менше однієї п’ятої всіх судів без участі Ради суддів України. У такому разі ініціатори скликання З’їзду утворюють організаційний комітет із скликання З’їзду, який здійснює повноваження Ради суддів України щодо скликання З’їзду. Організаційний комітет невідкладно оприлюднює інформацію про своє утворення в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» і призначає дату проведення З’їзду не раніше ніж через два місяці з дня утворення організаційного комітету.

Крім того, Регламентом впроваджується складна процедура призначення суддів Конституційного Суду, шляхом рейтингового голосування. Розгляд питання про призначення судді Конституційного Суду України починається з доповіді головуючого або іншої особи щодо кількості вакантних посад та результатів конкурсного відбору кандидатур для призначення суддями КСУ. Кожен із кандидатів має право виступити перед делегатами З’їзду до початку голосування.

Призначення на посаду судді Конституційного Суду України таємним голосуванням проводиться шляхом подання бюлетенів у два етапи:

1) рейтингове голосування;

2) голосування за призначення на посаду судді Конституційного Суду України.

До бюлетеня для таємного рейтингового голосування включаються всі кандидати, які отримали від Дорадчої групи оцінку відповідає за критеріями високих моральних якостей та визнаного рівня компетентності у сфері права.

До бюлетеня для таємного голосування за призначення на посаду судді Конституційного Суду України включається той кандидат, який за підсумками рейтингового голосування отримав найбільшу кількість голосів обраних делегатів З’їзду.

Якщо за результатами таємного голосування кандидат не отримав більшості голосів обраних делегатів з’їзду суддів України, його кандидатура вважається відхиленою, проводиться повторне таємне голосування щодо наступного у рейтингу кандидата. І тут важливе нововведення до Регламенту, якщо за результатами повторних голосувань жоден кандидат до КСУ не набрав більшості, з’їзд визнає обрання таким, що не відбулося, що стимулює делегатів до пошуку компромісу навколо найбільш достойних фахівців

Стаття 35 проекту вводить обов’язкову аудіо- та відеофіксацію перебігу з’їзду, крім того З’їзд суддів України може прийняти рішення про здійснення онлайн-трансляції перебігу З’їзду на офіційному YouTube-каналі або інших офіційних інформаційних ресурсах судової влади України.

Стаття 13 передбачає, що кворум визначається лише у перший день. Подальше зменшення кількості делегатів не перешкоджає роботі, якщо є голоси для рішень. А мандатна комісія тепер перевіряє повноваження делегатів на відповідність ст. 131 Закону «Про судоустрій та статус суддів».

Ухвалення нової редакції Регламенту є важливим кроком для інституційної стійкості судової влади. Головні досягнення документа: інституційний захист євроінтеграційний вектор, прозорість та цифровізація.

