ВРП відсторонила суддю Рожищенського райсуду Івана Сіліча від здійснення правосуддя

Суддю Івана Сіліча тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя.

Друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 11 березня ухвалила рішення про притягнення судді Рожищенського районного суду Волинської області Івана Сіліча до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього стягнення у вигляді подання про звільнення з посади.

Наразі суддю тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя.

Як зазначається, згідно із частиною сьомою статті 49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і частиною другою статті 62 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», враховуючи рішення, ухвалене Другою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя 11 березня 2026 року, суддю Рожищенського районного суду Волинської області Сіліча Івана Івановича відсторонено від здійснення правосуддя.

У разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя. Судді вважаються тимчасово відстороненими від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення.

Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

