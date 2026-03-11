ВСП отстранил судью Рожищенского райсуда Ивана Силича от осуществления правосудия

Судью Ивана Силича временно отстранено от осуществления правосудия.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 11 марта приняла решение о привлечении судьи Рожищенского районного суда Волынской области Ивана Силича к дисциплинарной ответственности и применении к нему взыскания в виде представления об увольнении с должности.

В настоящее время судья временно отстранен от осуществления правосудия.

Как отмечается, согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Второй дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 11 марта 2026 года, судья Рожищенского районного суда Волынской области Силич Иван Иванович отстранен от осуществления правосудия.

В случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении судей к дисциплинарной ответственности, решения о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении судьи с должности такой судья автоматически временно отстраняется от осуществления правосудия до принятия решения о его увольнении с должности Высшим советом правосудия. Судьи считаются временно отстраненными от осуществления правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Срок действия отстранения судей от осуществления правосудия — до принятия Высшим советом правосудия решения об их увольнении с должности или отмены решения Дисциплинарной палаты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.