Дает ли незаконное увольнение при приостановлении трудового договора право на средний заработок — позиция КГС ВС

Верховный Суд рассмотрел спор о возобновлении работника на работе и взыскании среднего заработка после увольнения при приостановлении действия трудового договора в условиях военного положения.

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел дело № 521/8323/23 относительно правомерности увольнения работника государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» в связи с невозможностью обеспечить его работой из-за последствий боевых действий. Предметом рассмотрения стали требования о восстановлении на работе и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула.

Суть дела

Истец работал в государственном предприятии «Администрация морских портов Украины» в лице Херсонского филиала на должности моториста первого класса — матроса первого класса экипажа судов служебно-вспомогательного флота комплекса по обслуживанию портовых операций.

В связи с введением военного положения в Украине приказом работодателя от 28 февраля 2022 года филиал был переведён в состояние простоя. В дальнейшем приказом от 10 мая 2022 года простой был прекращён, а действие трудовых договоров с работниками филиала приостановлено в связи с военной агрессией против Украины, которая делала невозможным выполнение трудовых обязанностей.

15 декабря 2022 года работодатель издал приказ о прекращении трудовых договоров с работниками филиала на основании пункта 6 части первой статьи 41 КЗоТ Украины — в связи с невозможностью обеспечить работников работой из-за уничтожения или отсутствия производственных, организационных и технических условий и средств производства вследствие боевых действий. На основании этого приказа 29 декабря 2022 года истец был уволен.

Истец обратился в суд, указывая, что увольнение было проведено с нарушением трудового законодательства. В частности, работодатель не соблюл процедуру персонального предупреждения о высвобождении, не обеспечил возможности перевода на другую работу, а также не получил согласия профсоюзной организации. Кроме того, истец подчёркивал, что приостановление действия трудового договора исключает возможность увольнения работника по указанному основанию.

Отдельно было установлено, что уведомление о запланированном увольнении вместе с копией соответствующего приказа и перечнем вакантных должностей было направлено истцу через приложение Viber. При этом суды установили, что такой способ электронной коммуникации между сторонами трудового договора не был надлежащим образом согласован. Истец не подавал заявления о получении кадровых документов через мессенджер, а работодатель не предлагал такой способ коммуникации.

Кроме того, приказ об увольнении и уведомление о запланированном высвобождении истец получил почтовой связью только 24 февраля 2023 года, то есть уже после фактического увольнения.

Также было установлено, что увольнение работника не согласовывалось с профсоюзной организацией, членом которой он является.

Решения судов предыдущих инстанций

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск и восстановил истца в должности моториста — матроса первого класса. Суд пришёл к выводу, что работодателем не доказан факт уничтожения производственных, организационных или технических условий либо средств производства вследствие боевых действий. Также суд установил нарушение процедуры высвобождения работника.

Вместе с тем в удовлетворении требования о взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула суд первой инстанции отказал. Мотивом отказа стало то, что на момент увольнения действие трудового договора было приостановлено, а потому работник не выполнял трудовых функций не по вине работодателя. Суд отметил, что возмещение заработной платы в таких случаях возлагается на государство, осуществляющее вооружённую агрессию против Украины.

Апелляционный суд согласился с выводами относительно незаконности увольнения и оставил решение о восстановлении на работе без изменений. В то же время апелляционный суд отменил решение в части отказа во взыскании среднего заработка и принял новое решение о взыскании с работодателя среднего заработка за время вынужденного прогула в сумме более 405 тыс. грн.

Апелляционный суд исходил из того, что незаконное увольнение работника является основанием для выплаты среднего заработка за время вынужденного прогула независимо от других обстоятельств.

Позиция и выводы Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что приостановление действия трудового договора в соответствии со статьёй 13 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» является временным прекращением выполнения сторонами своих обязанностей по трудовому договору в связи с военной агрессией, которая исключает возможность обеспечения работника работой и выполнения им трудовых функций.

Приостановление действия трудового договора не прекращает трудовые отношения, однако на этот период работодатель не обеспечивает работника работой, а работник не выполняет работу по заключённому трудовому договору. При этом заработная плата и другие выплаты не осуществляются, поскольку в соответствии с частью четвёртой статьи 13 указанного Закона их возмещение возлагается на государство, осуществляющее вооружённую агрессию против Украины.

Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций относительно незаконности увольнения работника. Суд отметил, что работодатель не предоставил надлежащих и допустимых доказательств полного уничтожения или отсутствия производственных, организационных и технических условий, которые свидетельствовали бы об объективной невозможности обеспечить работника работой. Представленные доказательства подтверждали лишь невозможность выполнения трудовых функций в определённый период, но не доказывали необратимый характер таких обстоятельств.

В то же время Верховный Суд не согласился с выводом апелляционного суда о взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула.

Суд кассационной инстанции отметил, что на момент увольнения действие трудового договора было приостановлено, а потому трудовые отношения между сторонами не предусматривали выполнение работником работы и выплату работодателем заработной платы. При таких обстоятельствах, даже несмотря на незаконность увольнения, нельзя считать, что работник был лишён работодателем возможности выполнять трудовую функцию и получать заработную плату.

Верховный Суд пришёл к выводу, что в такой ситуации отсутствуют основания для взыскания среднего заработка с работодателя за время вынужденного прогула. Вместо этого работник не лишён возможности получить соответствующее возмещение в порядке, предусмотренном частью четвёртой статьи 13 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», за счёт государства, осуществляющего вооружённую агрессию против Украины.

В связи с этим Верховный Суд отменил постановление апелляционного суда в части взыскания среднего заработка за время вынужденного прогула и оставил в этой части в силе решение суда первой инстанции.

