Верховный Суд разъяснил, кто рассматривает споры между госорганами и громадами о передаче имущества

Кто рассматривает споры между государственными органами и органами местного самоуправления о передаче имущества в собственность.

Восточный апелляционный хозяйственный суд рассмотрел судебную практику по спору, возникшему из правоотношений, в которых орган государственной власти и орган местного самоуправления реализуют полномочия собственника имущества и который связан с переходом права собственности на недвижимое имущество от одного субъекта к другому, и пришел к выводу, что такие споры относятся к хозяйственной юрисдикции.

Постановлением Восточного апелляционного хозяйственного суда от 20.01.2026 по делу № 917/1122/25 отменено определение Хозяйственного суда Полтавской области от 11.12.2025 о закрытии производства по делу об обязании Полтавского городского совета без каких-либо условий принять в коммунальную собственность объект государственной собственности — защитное сооружение гражданской защиты на основании частей третьей–пятой ст. 231 ХПК Украины, а дело передано на рассмотрение этого суда.

Свое решение апелляционный хозяйственный суд, в частности, обосновал наличием в основе спора организационных и имущественных отношений, сложившихся между соответствующими субъектами относительно спорного объекта права собственности, что свидетельствует о его частноправовом характере. Так суд отметил, что хотя исковое требование об обязании органа местного самоуправления совершить определенные действия обычно характерно для административного судопроизводства, однако отношения, сложившиеся между сторонами этого дела, возникли по поводу передачи/принятия имущества в собственность. Следовательно, в основе спора лежат организационные и имущественные отношения, сложившиеся между соответствующими субъектами управления относительно определенного объекта права собственности, а потому спор не является публично-правовым и, следовательно, не относится к юрисдикции административных судов.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда постановлением от 4.03.2026 поддержал вывод суда апелляционной инстанции, дополнительно отметив, что Совет, уклоняясь от совершения действий, определенных законом по принятию в коммунальную собственность спорного имущества, не имел публично-правовых отношений именно с истцом, а должен был выполнить исключительно определенные законом обязанности. В свою очередь РО ФГИУ, уполномоченное управлять государственным имуществом, которое не вошло в уставные капиталы хозяйственных организаций, также действует в силу предписаний закона, а не исходя из признаков какого-либо подчинения по отношению к Совету. По обстоятельствам дела РО ФГИУ обратилось к уполномоченному органу (Совету) за предоставлением согласия на передачу объекта права государственной собственности в коммунальную собственность, а последний отказал в этом. Такой отказ не влечет возникновения публично-правового спора, связанного с осуществлением властных управленческих функций, который подпадает под юрисдикцию административных судов. То есть отношения между сторонами, являющиеся основой спора, возникли по поводу передачи/принятия имущества из государственной в коммунальную собственность конкретного объекта гражданского права.

