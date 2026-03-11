  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Верховний Суд роз’яснив, хто розглядає спори між держорганами і громадами про передачу майна

12:59, 11 березня 2026
Хто розглядає спори між державними органами та органами місцевого самоврядування про передачу майна у власність.
Фото: ЗМІСТ
Східний апеляційний господарський суд розглянув судову практику щодо спору, що виник з правовідносин, у яких орган державної влади та орган місцевого самоврядування реалізують повноваження власника майна та пов'язаний з переходом права власності на нерухоме майно від одного суб'єкта до іншого, відноситься до господарської юрисдикції.

Деталі справи

Постановою Східного апеляційного господарського суду від 20.01.2026 у справі № 917/1122/25 скасовано ухвалу Господарського суду Полтавської області від 11.12.2025 про закриття провадження у справі про зобов'язання Полтавської міської ради без будь-яких умов прийняти до комунальної власності об'єкт державної власності - захисну споруду цивільного захисту на підставі частин третьої-п’ятої ст. 231 ГПК України, а справу передано на розгляд цього суду.

Своє рішення апеляційний господарський суд, зокрема, обґрунтував наявністю в основі спору організаційних та майнових відносин, що склалися між відповідними суб'єктами щодо спірного об'єкта права власності, що свідчить про його приватноправовий характер. Так суд зазначив, що хоча позовна вимога про зобов'язання органу місцевого самоврядування вчинити певні дії зазвичай характерна для адміністративного судочинства, проте відносини, які склалися між сторонами цієї справи, виникли з приводу передачі/прийняття майна у власність. Відтак в основі спору лежать організаційні та майнові відносини, що склалися між відповідними суб'єктами управління щодо певного об'єкта права власності, а тому спір не є публічно-правовим, а отже й не належить до юрисдикції адміністративних судів.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду постановою від 4.03.2026 підтримав висновок суду апеляційної інстанції, додатково зазначивши, що Рада, ухиляючись від вчинення дій, визначених законом щодо прийняття у комунальну власність спірного майна, не мала публічно-правових відносин саме з позивачем, а мала виконати виключно визначені законом обов'язки. У свою чергу РВ ФДМУ уповноважене управляти державним майном, яке не увійшло до статутних капіталів господарських організацій, теж в силу приписів закону, а не виходячи з ознак будь-якого підпорядкування відносно Ради. За обставинами справи РВ ФДМУ звернулося до уповноваженого органу (Ради) за наданням згоди щодо передачі об'єкта права державної власності у комунальну власність, а остання відмовила в цьому. Така відмова не спричиняє виникнення публічно-правового спору, пов'язаного зі здійсненням владних управлінських функцій, що підпадає під юрисдикцію адміністративних судів. Тобто відносини між сторонами, що є основою спору, виникли з приводу передачі/прийняття майна з державної у комунальну власність конкретного об'єкта цивільного права.

Постанова Верховного Суду від 4 березня 2026 року у справі № 917/1122/25.

Верховний Суд судова практика

