  1. В Україні

Свириденко і Макрон у Парижі домовилися про співпрацю у відбудові енергетики України

11:34, 11 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Окрему увагу під час переговорів приділили наслідкам російської атаки на нафтопровід «Дружба».
Свириденко і Макрон у Парижі домовилися про співпрацю у відбудові енергетики України
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко під час робочого візиту до Парижа провела зустріч із Президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якої сторони обговорили підтримку України, відбудову енергетичного сектору та євроінтеграційні перспективи.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як зазначила очільниця уряду, Франція залишається одним із ключових партнерів України у протидії російській агресії.

Під час зустрічі Юлія Свириденко поінформувала Еммануеля Макрона про роботу зі стратегічної перебудови енергетики України та Плани енергетичної стійкості регіонів, які Уряд реалізує разом із областями та громадами.

«Один з елементів плану – розвиток когенерації. Домовилися створити спільну експертну групу за участі уповноваженого Президента Франції з відбудови України для розбудови обʼєктів розподіленої генерації, в тому числі із залученням приватного сектору», – розповіла очільниця Уряду.

Окрему увагу під час переговорів приділили наслідкам російської атаки на нафтопровід «Дружба».

Прем’єр-міністр також подякувала Президенту Франції за його підтримку європейської інтеграції України.

«Наша амбіція — отримати членство в Європейському Союзі до 2027 року», — наголосила Юлія Свириденко.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна енергетика Франція Емманюель Макрон Юлія Свириденко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
НАБУ і САП просять змінити правила слідства: обмежити доступ до судових рішень і скасувати «правки Лозового»

Також НАБУ хоче отримати можливість моніторити банківські рахунки.

Депутати, які проголосували за незалежність України, отримають дипломатичні паспорти і довічне утримання: підписано Закон

Президент підписав Закон про спецстатус для народних депутатів, які підтримали ключові акти проголошення незалежності України.

ХХ з’їзд суддів обирає РСУ: серед кандидатів — судді Верховного Суду, ВАКС та апеляційних судів

Другий день ХХ З’їзду суддів почнеться з голосування за новий склад вищого органу суддівського самоврядування.

Україна отримає кредит на 134 млн євро на відновлення доріг

Зеленський вніс до Ради законопроєкт про відновлення доріг за підтримки ЄІБ.

Уряд виділив 1,5 млрд грн на придбання тимчасового житла для ВПО у сільській місцевості

Кошти державного бюджету будуть спрямовані на реконструкцію, ремонт і облаштування житлових приміщень для евакуйованих та внутрішньо переміщених осіб.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]