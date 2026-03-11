Свириденко і Макрон у Парижі домовилися про співпрацю у відбудові енергетики України

Окрему увагу під час переговорів приділили наслідкам російської атаки на нафтопровід «Дружба».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко під час робочого візиту до Парижа провела зустріч із Президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якої сторони обговорили підтримку України, відбудову енергетичного сектору та євроінтеграційні перспективи.

Як зазначила очільниця уряду, Франція залишається одним із ключових партнерів України у протидії російській агресії.

Під час зустрічі Юлія Свириденко поінформувала Еммануеля Макрона про роботу зі стратегічної перебудови енергетики України та Плани енергетичної стійкості регіонів, які Уряд реалізує разом із областями та громадами.

«Один з елементів плану – розвиток когенерації. Домовилися створити спільну експертну групу за участі уповноваженого Президента Франції з відбудови України для розбудови обʼєктів розподіленої генерації, в тому числі із залученням приватного сектору», – розповіла очільниця Уряду.

Окрему увагу під час переговорів приділили наслідкам російської атаки на нафтопровід «Дружба».

Прем’єр-міністр також подякувала Президенту Франції за його підтримку європейської інтеграції України.

«Наша амбіція — отримати членство в Європейському Союзі до 2027 року», — наголосила Юлія Свириденко.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.