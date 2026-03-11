  1. В Україні
  2. / Суд інфо

Конкурс до нових адміністративних судів: що чекає кандидатів на іспиті

11:28, 11 березня 2026
Кандидатів до СОАС і СААС очікує збільшена кількість тестових питань із загального права та спеціалізації.
У інформаційному каналі, присвяченому конкурсу на зайняття посад у новоутворених спеціалізованих адміністративних судах — Спеціалізованому окружному адміністративному суді (СОАС) та Спеціалізованому апеляційному адміністративному суді (СААС), повідомили про очікувані особливості майбутнього тестування для кандидатів.

Зазначається, що з огляду на високі прохідні бали учасників попереднього добору до місцевих судів у межах конкурсу до СОАС та СААС очікується збільшення кількості тестових питань як із загального права, так і зі спеціалізації. У зв’язку з цим кандидатам радять завчасно розпочати підготовку до тестування.

Для підготовки була сформована розширена тренувальна база запитань і відповідей на основі раніше опублікованих баз ВККС. Вона призначена для підготовки до тестів із права у межах конкурсу до СОАС та СААС.

Зокрема, база містить такі блоки:

  1. Загальні знання у сфері права — 939 питань
    (для порівняння: під час добору до судів першої інстанції було лише 500 питань)
  2. Адміністративна спеціалізація — 2857 питань
    (у попередньому доборі до судів першої інстанції — близько 1000 питань)

Очікується, що тестові питання, як і під час добору на посаду судді, формуватимуться на основі попередніх баз. Тому кандидати, які планують взяти участь у конкурсі, можуть розпочати підготовку за допомогою спеціального тренажера тестів із права.

Зазначимо, що 25 лютого ВККС у пленарному складі прийняла рішення про призначення кваліфікаційного оцінювання та кваліфікаційного іспиту в межах конкурсів на зайняття вакантних посад суддів СОАС та СААС

Встановлено черговість етапів кваліфікаційного оцінювання:

  1. Перший етап - кваліфікаційний іспит - протягом 2-го кварталу 2026 року.
  2. Другий етап - дослідження досьє та співбесіда - протягом 3-го кварталу 2026 року.

