  1. В Україні

Верховна Рада закликала Польщу та країни Балтії запровадити повну заборону торгівлі з РФ і Білоруссю

12:08, 11 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Парламент закликає уряди зазначених держав розглянути можливість ініціювати повну заборону експортно-імпортних операцій для юридичних осіб, включно з торгівлею та транзитним переміщенням товарів з РФ і Білоруссю.
Верховна Рада закликала Польщу та країни Балтії запровадити повну заборону торгівлі з РФ і Білоруссю
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада 11 березня ухвалила постанову про звернення до урядів Польщі, Фінляндії, Литви, Латвії та Естонії із закликом ініціювати повну заборону експортно-імпортних операцій з Росією та Білоруссю для юридичних осіб, включно з торгівлею та транзитним переміщенням товарів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Йдеться про постанову № 14324, у якій український парламент закликає партнерів посилити економічний тиск на держави-агресори.

У зверненні Верховна Рада висловлює вдячність Польщі, Фінляндії, Литві, Латвії та Естонії за всебічну підтримку України у протидії агресії РФ, а також за ключову роль у зміцненні стійкості України, забезпеченні її економічної та військової підтримки та в консолідації міжнародних зусиль для відновлення стабільності в Європі.

Верховна Рада наголошує, що попри запроваджені санкції, торгівля Європейського Союзу з Росією і Білоруссю і далі є значним джерелом доходів для цих режимів, що сприяє фінансуванню їхніх військово-промислових комплексів. Так, зокрема, латвійські статистичні установи порахували, що в перші 9 місяців 2024 року Росія продовжувала утримувати п'яте місце серед найважливіших партнерів Латвії у зовнішній торгівлі. За десять місяців 2025 року Латвія експортувала до РФ та Білорусі товарів на загальну суму 941,522 млн євро. За даними статистичної служби Європейського Союзу, імпорт добрив з Росії до Польщі за 2024 рік зріс майже на 130% порівняно із 2022 роком. Також за 11 місяців 2024 року ЄС продав до Білорусі товарів на 6,63 млрд євро, а придбав білоруських товарів на 1,235 млрд. Найбільшими покупцями білоруських товарів були: Польща – 436,4 млн євро; Литва – 188,8 млн євро; Латвія – 177,5 млн євро; Німеччина – 145,47 млн євро. Найбільше імпорту Білорусь завезла з Польщі (2,07 млрд євро).

У зв’язку з цим український Парламент закликає уряди зазначених держав розглянути можливість ініціювати повну заборону експортно-імпортних операцій для юридичних осіб, включно з торгівлею та транзитним переміщенням товарів, з Російською Федерацією та Білоруссю, а також заручитися підтримкою Європейського Союзу для внесення відповідних обмежень до наступних санкційних пакетів.

У Постанові наголошено, що запровадження повного торговельного ембарго на східних кордонах ЄС стане важливим кроком у посиленні економічного тиску на держави-агресори та сприятиме зміцненню безпеки як України, так і всієї Європи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Накинулася з кулаками і лайкою: як суд у Мукачеві покарав дружину за насильство над чоловіком

Суд застосував пробаційний нагляд і направив обвинувачену на програму для кривдників.

НАБУ і САП просять змінити правила слідства: обмежити доступ до судових рішень і скасувати «правки Лозового»

Також НАБУ хоче отримати можливість моніторити банківські рахунки.

Депутати, які проголосували за незалежність України, отримають дипломатичні паспорти і довічне утримання: підписано Закон

Президент підписав Закон про спецстатус для народних депутатів, які підтримали ключові акти проголошення незалежності України.

ХХ з’їзд суддів обирає РСУ: серед кандидатів — судді Верховного Суду, ВАКС та апеляційних судів

Другий день ХХ З’їзду суддів почнеться з голосування за новий склад вищого органу суддівського самоврядування.

Україна отримає кредит на 134 млн євро на відновлення доріг

Зеленський вніс до Ради законопроєкт про відновлення доріг за підтримки ЄІБ.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]