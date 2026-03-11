Верховна Рада закликала Польщу та країни Балтії запровадити повну заборону торгівлі з РФ і Білоруссю

Парламент закликає уряди зазначених держав розглянути можливість ініціювати повну заборону експортно-імпортних операцій для юридичних осіб, включно з торгівлею та транзитним переміщенням товарів з РФ і Білоруссю.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада 11 березня ухвалила постанову про звернення до урядів Польщі, Фінляндії, Литви, Латвії та Естонії із закликом ініціювати повну заборону експортно-імпортних операцій з Росією та Білоруссю для юридичних осіб, включно з торгівлею та транзитним переміщенням товарів.

Йдеться про постанову № 14324, у якій український парламент закликає партнерів посилити економічний тиск на держави-агресори.

У зверненні Верховна Рада висловлює вдячність Польщі, Фінляндії, Литві, Латвії та Естонії за всебічну підтримку України у протидії агресії РФ, а також за ключову роль у зміцненні стійкості України, забезпеченні її економічної та військової підтримки та в консолідації міжнародних зусиль для відновлення стабільності в Європі.

Верховна Рада наголошує, що попри запроваджені санкції, торгівля Європейського Союзу з Росією і Білоруссю і далі є значним джерелом доходів для цих режимів, що сприяє фінансуванню їхніх військово-промислових комплексів. Так, зокрема, латвійські статистичні установи порахували, що в перші 9 місяців 2024 року Росія продовжувала утримувати п'яте місце серед найважливіших партнерів Латвії у зовнішній торгівлі. За десять місяців 2025 року Латвія експортувала до РФ та Білорусі товарів на загальну суму 941,522 млн євро. За даними статистичної служби Європейського Союзу, імпорт добрив з Росії до Польщі за 2024 рік зріс майже на 130% порівняно із 2022 роком. Також за 11 місяців 2024 року ЄС продав до Білорусі товарів на 6,63 млрд євро, а придбав білоруських товарів на 1,235 млрд. Найбільшими покупцями білоруських товарів були: Польща – 436,4 млн євро; Литва – 188,8 млн євро; Латвія – 177,5 млн євро; Німеччина – 145,47 млн євро. Найбільше імпорту Білорусь завезла з Польщі (2,07 млрд євро).

У зв’язку з цим український Парламент закликає уряди зазначених держав розглянути можливість ініціювати повну заборону експортно-імпортних операцій для юридичних осіб, включно з торгівлею та транзитним переміщенням товарів, з Російською Федерацією та Білоруссю, а також заручитися підтримкою Європейського Союзу для внесення відповідних обмежень до наступних санкційних пакетів.

У Постанові наголошено, що запровадження повного торговельного ембарго на східних кордонах ЄС стане важливим кроком у посиленні економічного тиску на держави-агресори та сприятиме зміцненню безпеки як України, так і всієї Європи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.