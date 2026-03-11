Нові правила для органів самоорганізації населення: Рада не підтримала законопроєкт у другому читанні

Рада провалила голосування за законопроєкт, який мав на меті удосконалити діяльність органів самоорганізації населення.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада не підтримала законопроєкт №6319, який передбачає комплексне оновлення Закону України «Про органи самоорганізації населення» та є одним з індикаторів виконання Дорожньої карти з питань функціонування демократичних інституцій.

За ухвалення законопроєкту проголосували 205 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянув і схвалив для подальшого ухвалення у другому читанні законопроєкт №6319.

Положеннями законопроєкту, зокрема, пропонується:

уточнити правовий статус органів самоорганізації населення та територіальні рівні їх діяльності;

привести перелік суб’єктів надання дозволу на створення органів самоорганізації населення у відповідність із Конституцією України;

узгодити територіальну основу діяльності органів самоорганізації населення із адміністративно-територіальною реформою;

встановити, що органи самоорганізації населення однакового рівня не можуть діяти на одній території;

заборонити створення органів самоорганізації населення на території військових частин, установ виконання покарань, закладів соціального обслуговування та захисту населення тощо;

спростити процедуру створення органу самоорганізації населення та обрання його персонального складу;

унормовати порядок проведення зборів (конференції) жителів території діяльності органу самоорганізації населення;

уточнити коло осіб, які можуть обирати та бути обраними до персонального складу органу самоорганізації населення;

розмежувати строк, на який створюється орган самоорганізації населення, та строк, на який обирається його персональний склад;

уточнити перелік повноважень органу самоорганізації населення та встановити договірний порядок наділення його власними повноваженнями виконавчих органів місцевого самоврядування;

надати органам самоорганізації населення право об’єднуватись та укладати між собою двосторонні або багатосторонні договори;

посилити вимоги до публічності, відкритості та підзвітності органу самоорганізації населення, удосконалити порядок його діяльності та взаємодії з органами місцевого самоврядування;

визначити порядок зміни території діяльності органу самоорганізації населення;

запровадити механізм внутрішнього контролю за діяльністю органу самоорганізації населення шляхом створення ревізійної комісії;

посилити гарантії діяльності органу самоорганізації населення тощо.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.