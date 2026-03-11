  1. В Україні

Нові правила для органів самоорганізації населення: Рада не підтримала законопроєкт у другому читанні

11:47, 11 березня 2026
Рада провалила голосування за законопроєкт, який мав на меті удосконалити діяльність органів самоорганізації населення.
Нові правила для органів самоорганізації населення: Рада не підтримала законопроєкт у другому читанні
Верховна Рада не підтримала законопроєкт №6319, який передбачає комплексне оновлення Закону України «Про органи самоорганізації населення» та є одним з індикаторів виконання Дорожньої карти з питань функціонування демократичних інституцій. 

За ухвалення законопроєкту проголосували 205 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що  Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянув і схвалив для подальшого ухвалення у другому читанні законопроєкт №6319. 

Положеннями законопроєкту, зокрема, пропонується:

  • уточнити правовий статус органів самоорганізації населення та територіальні рівні їх діяльності;
  • привести перелік суб’єктів надання дозволу на створення органів самоорганізації населення у відповідність із Конституцією України;
  • узгодити територіальну основу діяльності органів самоорганізації населення із адміністративно-територіальною реформою;
  • встановити, що органи самоорганізації населення однакового рівня не можуть діяти на одній території;
  • заборонити створення органів самоорганізації населення на території військових частин, установ виконання покарань, закладів соціального обслуговування та захисту населення тощо;
  • спростити процедуру створення органу самоорганізації населення та обрання його персонального складу;
  • унормовати порядок проведення зборів (конференції) жителів території діяльності органу самоорганізації населення;
  • уточнити коло осіб, які можуть обирати та бути обраними до персонального складу органу самоорганізації населення;
  • розмежувати строк, на який створюється орган самоорганізації населення, та строк, на який обирається його персональний склад;
  • уточнити перелік повноважень органу самоорганізації населення та встановити договірний порядок наділення його власними повноваженнями виконавчих органів місцевого самоврядування;
  • надати органам самоорганізації населення право об’єднуватись та укладати між собою двосторонні або багатосторонні договори;
  • посилити вимоги до публічності, відкритості та підзвітності органу самоорганізації населення, удосконалити порядок його діяльності та взаємодії з органами місцевого самоврядування;
  • визначити порядок зміни території діяльності органу самоорганізації населення;
  • запровадити механізм внутрішнього контролю за діяльністю органу самоорганізації населення шляхом створення ревізійної комісії;
  • посилити гарантії діяльності органу самоорганізації населення тощо.

 

