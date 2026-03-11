Нові правила для органів самоорганізації населення: Рада не підтримала законопроєкт у другому читанні
Верховна Рада не підтримала законопроєкт №6319, який передбачає комплексне оновлення Закону України «Про органи самоорганізації населення» та є одним з індикаторів виконання Дорожньої карти з питань функціонування демократичних інституцій.
За ухвалення законопроєкту проголосували 205 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.
Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянув і схвалив для подальшого ухвалення у другому читанні законопроєкт №6319.
Положеннями законопроєкту, зокрема, пропонується:
- уточнити правовий статус органів самоорганізації населення та територіальні рівні їх діяльності;
- привести перелік суб’єктів надання дозволу на створення органів самоорганізації населення у відповідність із Конституцією України;
- узгодити територіальну основу діяльності органів самоорганізації населення із адміністративно-територіальною реформою;
- встановити, що органи самоорганізації населення однакового рівня не можуть діяти на одній території;
- заборонити створення органів самоорганізації населення на території військових частин, установ виконання покарань, закладів соціального обслуговування та захисту населення тощо;
- спростити процедуру створення органу самоорганізації населення та обрання його персонального складу;
- унормовати порядок проведення зборів (конференції) жителів території діяльності органу самоорганізації населення;
- уточнити коло осіб, які можуть обирати та бути обраними до персонального складу органу самоорганізації населення;
- розмежувати строк, на який створюється орган самоорганізації населення, та строк, на який обирається його персональний склад;
- уточнити перелік повноважень органу самоорганізації населення та встановити договірний порядок наділення його власними повноваженнями виконавчих органів місцевого самоврядування;
- надати органам самоорганізації населення право об’єднуватись та укладати між собою двосторонні або багатосторонні договори;
- посилити вимоги до публічності, відкритості та підзвітності органу самоорганізації населення, удосконалити порядок його діяльності та взаємодії з органами місцевого самоврядування;
- визначити порядок зміни території діяльності органу самоорганізації населення;
- запровадити механізм внутрішнього контролю за діяльністю органу самоорганізації населення шляхом створення ревізійної комісії;
- посилити гарантії діяльності органу самоорганізації населення тощо.
