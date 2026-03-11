Генпрокурор Руслан Кравченко заявив про завершення розслідування вбивства Андрія Парубія

Справу передано до суду.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про завершення розслідування вбивства народного депутата України та колишнього Голови Верховної Ради Андрія Парубія. До суду вже скеровано обвинувальний акт щодо підозрюваного.

За інформацією Офісу Генпрокурора, обвинувальний акт до суду направили прокурори Львівської обласної прокуратури. У справі фігурує 53-річний житель Львова, якому інкримінують низку тяжких злочинів. Серед них — державна зрада, посягання на життя державного діяча, вчинене за попередньою змовою групою осіб, публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу із використанням медіа, незаконне поводження зі зброєю, а також глорифікація агресії РФ (ч. 3 ст. 109; ч. 2 ст. 111; ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ст. 112; ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263; ч. 1, 3 ст. 436-2 КК України). Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Подія сталася 30 серпня 2025 року у Львові поблизу будинку, де проживав політик. За версією правоохоронців, до нього підійшов чоловік, замаскований під кур’єра, та здійснив вісім пострілів з пістолета з близької відстані. Після цього нападник утік з місця злочину.

Підозрюваного затримали у ніч на 1 вересня в Хмельницькій області.

Слідство вважає, що чоловік діяв як агент російських спецслужб. За версією правоохоронців, з 2024 року він передавав інформацію про підрозділи Збройних сил України у Львові, а згодом запропонував кандидатуру Андрія Парубія як ціль для вбивства. За вказівками куратора з РФ він отримав пістолет «Макарова» з набоями, стежив за політиком і готував план втечі.

Після скоєння злочину підозрюваний намагався знищити докази. Однак правоохоронці згодом виявили у лісі пістолет із глушником. Проведені експертизи, за даними слідства, підтвердили його причетність до вбивства.

