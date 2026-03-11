  1. В Україні

КСУ продовжив розгляд справи про незалежних членів наглядових рад держпідприємств та об’єднав скарги щодо виплат ветеранам війни

10:19, 11 березня 2026
Велика палата Конституційного Суду розглянула низку конституційних проваджень та ухвалила рішення у справі щодо конституційності окремих положень Закону «Про судовий збір».
Конституційний Суд повідомляє, що Велика палата 10 березня на закритій частині пленарного засідання продовжила розгляд справи за конституційним поданням Верховного Суду щодо конституційності частини другої статті 3, підпункту 5 пункту 3 частини другої статті 4 Закону України „Про судовий збір“.

У цій справі Суд ухвалив Рішення № 2-р/2026. Нагадаємо, КСУ визнав неконституційними окремі приписи Закону «Про судовий збір» у частині щодо справляння судового збору за подання апеляційної і касаційної скарги на ухвали суду, постановлені у порядку статей 382, 383 КАС України.

Велика палата на закритій частині пленарного засідання продовжила розгляд справи за конституційним поданням 48 народних депутатів України щодо конституційності окремих приписів Господарського кодексу України, Закону України „Про управління об’єктами державної власності“, вимог до незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 142, Порядку визначення та затвердження кандидатур представників держави, які призначаються до наглядових рад державних унітарних підприємств, і тих, які беруть участь у загальних зборах та обираються до наглядових рад господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 143.

Її розгляд Суд продовжить на одному з наступних пленарних засідань.

Велика палата об’єднала у одне конституційне провадження справу за  конституційною скаргою Писаренка Миколи Олександровича та справу за конституційною скаргою Нагаєва Ігоря Сергійовича щодо конституційності частини п’ятої статті 13 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“ у редакції Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо разової грошової виплати ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань“.

Справу передано на розгляд Другого сенату Суду. Суддею-доповідачем у цій справі призначено Олександра Водяннікова.

Конституційний Суд України ухвалив Постанову про включення до персонального складу Науково-консультативної ради Конституційного Суду України доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України, Голову Вченої ради Національного університету „Львівська політехніка“ Ортинського В.Л.

КСУ

