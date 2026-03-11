Субсидія на тверде паливо: які доходи перевіряють при подачі заяви у березні

У 2026 році житлову субсидію на скраплений газ чи тверде паливо призначатимуть з урахуванням доходів усіх членів домогосподарства за попередній календарний рік.

У Пенсійному фонді пояснили, який період доходів беруть для субсидії на тверде паливо у 2026 році.

Житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого або рідкого пічного палива призначається з урахуванням доходів усіх членів домогосподарства. Для розрахунку береться дохід за попередній календарний рік, відповідно до Положення про порядок призначення житлових субсидій.

Тому при зверненні за субсидією у 2026 році враховуватимуться доходи домогосподарства за 2025 рік. Саме на основі цих даних визначають право на допомогу та її розмір.

