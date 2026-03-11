  1. В Україні

Субсидія на тверде паливо: які доходи перевіряють при подачі заяви у березні

10:01, 11 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У 2026 році житлову субсидію на скраплений газ чи тверде паливо призначатимуть з урахуванням доходів усіх членів домогосподарства за попередній календарний рік.
Субсидія на тверде паливо: які доходи перевіряють при подачі заяви у березні
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Пенсійному фонді пояснили, який період доходів беруть для субсидії на тверде паливо у 2026 році.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого або рідкого пічного палива призначається з урахуванням доходів усіх членів домогосподарства. Для розрахунку береться дохід за попередній календарний рік, відповідно до Положення про порядок призначення житлових субсидій.

Тому при зверненні за субсидією у 2026 році враховуватимуться доходи домогосподарства за 2025 рік. Саме на основі цих даних визначають право на допомогу та її розмір.

Раніше ми писали, чи впливає субсидія на розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд субсидія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати, які проголосували за незалежність України, отримають дипломатичні паспорти і довічне утримання: підписано Закон

Президент підписав Закон про спецстатус для народних депутатів, які підтримали ключові акти проголошення незалежності України.

ХХ з’їзд суддів обирає РСУ: серед кандидатів — судді Верховного Суду, ВАКС та апеляційних судів

Другий день ХХ З’їзду суддів почнеться з голосування за новий склад вищого органу суддівського самоврядування.

Україна отримає кредит на 134 млн євро на відновлення доріг

Зеленський вніс до Ради законопроєкт про відновлення доріг за підтримки ЄІБ.

Уряд виділив 1,5 млрд грн на придбання тимчасового житла для ВПО у сільській місцевості

Кошти державного бюджету будуть спрямовані на реконструкцію, ремонт і облаштування житлових приміщень для евакуйованих та внутрішньо переміщених осіб.

КАС ВС пояснив, що потрібно враховувати при виплаті одноразової грошової допомоги поліцейському через інвалідність

Колишній правоохоронець вимагав визнати незаконною відмову Нацполіції у виплаті допомоги після встановлення йому інвалідності.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]