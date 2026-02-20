  1. Суспільство

Чи впливає субсидія на розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям — відповідь ПФ

09:24, 20 лютого 2026
У Пенсійному фонді роз’яснили питання щодо допомоги малозабезпеченим сім'ям.
Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області продовжує відповідати на питання громадян щодо субсидій та пільг.

Цього разу до відомства звернулася особа з наступним питанням: «Наше домогосподарство отримує допомогу малозабезпеченим сім'ям. У січні ми отримали субсидію на придбання твердого палива. Чи вплине ця сума на розмір допомоги на наступний термін?».

У ПФ відповіли: «Ні, не вплине».

Також там додали, що розмір житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу, субсидії на оплату вартості або частини вартості найму (оренди) житлового приміщення не враховується до середньомісячного сукупного доходу (відповідно до норм Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 632).

