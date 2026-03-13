Для держслужбовців зробили посібник щодо декларування з розмірами прожиткових мінімумів – документ

Як правильно заповнювати декларації: для держслужбовців опублікували посібник.

Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило посібник щодо декларування, який об’єднує всі актуальні роз’яснення для суб’єктів декларування. Документ містить роз’яснення, оновлені у 2023 році, а також усі чинні зміни та доповнення.

Як зазначили в НАЗК, посібник має зручну структуру і допоможе швидко знайти потрібну інформацію.

Зокрема, у документі передбачено:

навігатор для швидкого пошуку інформації за тематичними блоками;

окрему сторінку з порогами декларування, де наведено розміри прожиткових мінімумів за різні роки;

таблицю з різними розмірами неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дозволяє легко визначати суми штрафів за порушення фінансового контролю;

версію для друку для тих, хто звик працювати з паперовими носіями.

У НАЗК зазначили, що посібник актуальний для кампанії декларування за 2025 рік. Водночас агентство періодично оновлює роз’яснення.

