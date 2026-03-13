  1. В Україні

Для держслужбовців зробили посібник щодо декларування з розмірами прожиткових мінімумів – документ

22:54, 13 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Як правильно заповнювати декларації: для держслужбовців опублікували посібник.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило посібник щодо декларування, який об’єднує всі актуальні роз’яснення для суб’єктів декларування. Документ містить роз’яснення, оновлені у 2023 році, а також усі чинні зміни та доповнення.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як зазначили в НАЗК, посібник має зручну структуру і допоможе швидко знайти потрібну інформацію.

Зокрема, у документі передбачено:

  • навігатор для швидкого пошуку інформації за тематичними блоками;
  • окрему сторінку з порогами декларування, де наведено розміри прожиткових мінімумів за різні роки;
  • таблицю з різними розмірами неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що дозволяє легко визначати суми штрафів за порушення фінансового контролю;
  • версію для друку для тих, хто звик працювати з паперовими носіями.

У НАЗК зазначили, що посібник актуальний для кампанії декларування за 2025 рік. Водночас агентство періодично оновлює роз’яснення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

держслужбовці НАЗК декларування прожитковий мінімум

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]