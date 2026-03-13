  В Украине

Для госслужащих подготовили пособие по декларированию с размерами прожиточных минимумов — документ

22:54, 13 марта 2026
Как правильно заполнять декларации: для госслужащих опубликовали пособие.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции опубликовало пособие по декларированию, которое объединяет все актуальные разъяснения для субъектов декларирования. Документ содержит разъяснения, обновленные в 2023 году, а также все действующие изменения и дополнения.

Как отметили в НАПК, пособие имеет удобную структуру и поможет быстро найти нужную информацию.

В частности, в документе предусмотрено:

  • навигатор для быстрого поиска информации по тематическим блокам;
  • отдельная страница с порогами декларирования, где приведены размеры прожиточных минимумов за разные годы;
  • таблица с различными размерами необлагаемых минимумов доходов граждан, что позволяет легко определять суммы штрафов за нарушения финансового контроля;
  • версия для печати для тех, кто привык работать с бумажными носителями.

В НАПК отметили, что пособие актуально для кампании декларирования за 2025 год. В то же время агентство периодически обновляет разъяснения.

