Для госслужащих подготовили пособие по декларированию с размерами прожиточных минимумов — документ
22:54, 13 марта 2026
Как правильно заполнять декларации: для госслужащих опубликовали пособие.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции опубликовало пособие по декларированию, которое объединяет все актуальные разъяснения для субъектов декларирования. Документ содержит разъяснения, обновленные в 2023 году, а также все действующие изменения и дополнения.
Как отметили в НАПК, пособие имеет удобную структуру и поможет быстро найти нужную информацию.
В частности, в документе предусмотрено:
- навигатор для быстрого поиска информации по тематическим блокам;
- отдельная страница с порогами декларирования, где приведены размеры прожиточных минимумов за разные годы;
- таблица с различными размерами необлагаемых минимумов доходов граждан, что позволяет легко определять суммы штрафов за нарушения финансового контроля;
- версия для печати для тех, кто привык работать с бумажными носителями.
В НАПК отметили, что пособие актуально для кампании декларирования за 2025 год. В то же время агентство периодически обновляет разъяснения.
