ТОП-5 причин, коли страхова може відмовити у виплаті за автоцивілкою

Найпоширеніші ситуації, через які водії можуть не отримати страхове відшкодування після ДТП.

Страхові компанії можуть відмовити у виплаті за полісом обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів (ОСЦПВ) у низці випадків, передбачених законодавством.

Загалом таких підстав у законі понад 20. Водночас на практиці найчастіше трапляються кілька типових ситуацій, яких водії могли б уникнути. Про це повідомили у Моторному (транспортному) страховому бюро України.

ТОП-5 причин відмови у страховій виплаті

1. Відсутність цивільно-правової відповідальності водія

Страхова виплата здійснюється лише тоді, коли шкода завдана діями особи, яка керувала транспортним засобом, застрахованим за договором автоцивілки.

Наприклад, якщо двері автомобіля відкрив пасажир і пошкодив іншу машину, відповідальність водія не настає. У такому разі страхове відшкодування за полісом ОСЦПВ не виплачується.

2. Пропущений строк подання заяви

Закон встановлює чіткі строки для звернення за страховою виплатою після ДТП:

1 рік — якщо шкода завдана майну;

3 роки — якщо шкода завдана життю або здоров’ю.

Якщо ці строки пропущені, страховик має право відмовити у виплаті.

3. Заяву подає особа, яка не має права на компенсацію

Отримати страхове відшкодування може лише власник пошкодженого майна або особа, яка має документальне підтвердження такого права.

Це може бути, зокрема, довіреність, договір оренди чи свідоцтво про право на спадщину.

4. Порушення обов’язків потерпілої сторони

Закон зобов’язує потерпілу сторону виконувати певні дії після ДТП. Зокрема, потрібно зберегти пошкоджене майно до огляду страховиком.

Якщо автомобіль відремонтували до огляду або не надали для перевірки, страховик може відмовити у виплаті.

При цьому компанія має до 10 робочих днів від моменту повідомлення про ДТП для проведення огляду.

5. Помилка у полісі страхування

Якщо у договорі зазначений інший транспортний засіб — наприклад, допущено помилку у VIN-коді чи інших даних автомобіля — страховик не матиме підстав для виплати компенсації.

У МТСБУ радять водіям уважно перевіряти дані у страховому полісі, не пропускати строки подання заяви та не ремонтувати автомобіль до огляду страховиком.

Це допоможе уникнути проблем із отриманням страхового відшкодування у разі ДТП або компенсацією збитків потерпілим.

