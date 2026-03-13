ТОП-5 причин, когда страховая может отказать в выплате по автогражданке
Страховые компании могут отказать в выплате по полису обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) в ряде случаев, предусмотренных законодательством.
Всего таких оснований в законе более 20. В то же время на практике чаще всего возникают несколько типичных ситуаций, которых водители могли бы избежать. Об этом сообщили в Моторном (транспортном) страховом бюро Украины.
ТОП-5 причин отказа в страховой выплате
1. Отсутствие гражданско-правовой ответственности водителя
Страховая выплата осуществляется только тогда, когда вред причинен действиями лица, которое управляло транспортным средством, застрахованным по договору автоцивилки.
Например, если дверь автомобиля открыл пассажир и повредил другую машину, ответственность водителя не наступает. В таком случае страховое возмещение по полису ОСАГО не выплачивается.
2. Пропущен срок подачи заявления
Закон устанавливает четкие сроки обращения за страховой выплатой после ДТП:
- 1 год — если вред причинен имуществу;
- 3 года — если вред причинен жизни или здоровью.
Если эти сроки пропущены, страховщик имеет право отказать в выплате.
3. Заявление подает лицо, не имеющее права на компенсацию
Получить страховое возмещение может только собственник поврежденного имущества или лицо, которое имеет документальное подтверждение такого права.
Это может быть, в частности, доверенность, договор аренды или свидетельство о праве на наследство.
4. Нарушение обязанностей потерпевшей стороны
Закон обязывает потерпевшую сторону выполнять определенные действия после ДТП. В частности, необходимо сохранить поврежденное имущество до осмотра страховщиком.
Если автомобиль отремонтировали до осмотра или не предоставили для проверки, страховщик может отказать в выплате.
При этом компания имеет до 10 рабочих дней с момента уведомления о ДТП для проведения осмотра.
5. Ошибка в страховом полисе
Если в договоре указан другой транспортный средство — например, допущена ошибка в VIN-коде или других данных автомобиля — страховщик не будет иметь оснований для выплаты компенсации.
В МТСБУ советуют водителям внимательно проверять данные в страховом полисе, не пропускать сроки подачи заявления и не ремонтировать автомобиль до осмотра страховщиком.
Это поможет избежать проблем с получением страхового возмещения в случае ДТП или компенсацией убытков потерпевшим.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.