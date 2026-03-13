ТОП-5 причин, когда страховая может отказать в выплате по автогражданке

23:48, 13 марта 2026
Самые распространенные ситуации, из-за которых водители могут не получить страховое возмещение после ДТП.
Страховые компании могут отказать в выплате по полису обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) в ряде случаев, предусмотренных законодательством.

Всего таких оснований в законе более 20. В то же время на практике чаще всего возникают несколько типичных ситуаций, которых водители могли бы избежать. Об этом сообщили в Моторном (транспортном) страховом бюро Украины.

ТОП-5 причин отказа в страховой выплате

1. Отсутствие гражданско-правовой ответственности водителя

Страховая выплата осуществляется только тогда, когда вред причинен действиями лица, которое управляло транспортным средством, застрахованным по договору автоцивилки.

Например, если дверь автомобиля открыл пассажир и повредил другую машину, ответственность водителя не наступает. В таком случае страховое возмещение по полису ОСАГО не выплачивается.

2. Пропущен срок подачи заявления

Закон устанавливает четкие сроки обращения за страховой выплатой после ДТП:

  • 1 год — если вред причинен имуществу;
  • 3 года — если вред причинен жизни или здоровью.

Если эти сроки пропущены, страховщик имеет право отказать в выплате.

3. Заявление подает лицо, не имеющее права на компенсацию

Получить страховое возмещение может только собственник поврежденного имущества или лицо, которое имеет документальное подтверждение такого права.

Это может быть, в частности, доверенность, договор аренды или свидетельство о праве на наследство.

4. Нарушение обязанностей потерпевшей стороны

Закон обязывает потерпевшую сторону выполнять определенные действия после ДТП. В частности, необходимо сохранить поврежденное имущество до осмотра страховщиком.

Если автомобиль отремонтировали до осмотра или не предоставили для проверки, страховщик может отказать в выплате.

При этом компания имеет до 10 рабочих дней с момента уведомления о ДТП для проведения осмотра.

5. Ошибка в страховом полисе

Если в договоре указан другой транспортный средство — например, допущена ошибка в VIN-коде или других данных автомобиля — страховщик не будет иметь оснований для выплаты компенсации.

В МТСБУ советуют водителям внимательно проверять данные в страховом полисе, не пропускать сроки подачи заявления и не ремонтировать автомобиль до осмотра страховщиком.

Это поможет избежать проблем с получением страхового возмещения в случае ДТП или компенсацией убытков потерпевшим.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Криптоактивы, Aston Martin и спрей для горла: как проходят собеседования претендентов на должности судей ВАКС

Четырнадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Дизель для ВСУ и аграриев могут освободить от НДС — новый проект в Верховной Раде

В Раде зарегистрировали проект для стабилизации цен на топливо.

Нацполиция презентовала ТСК цифровую систему автоматизированного мониторинга деклараций полицейских

Цифровой инструмент автоматически анализирует доходы, имущество и корпоративные права полицейских.

Коммунальные долги во время военного положения: апелляционный суд в Киеве объяснил, как во время войны начисляются штрафы

Суд определил, какие суммы подлежат взысканию сразу, а какие – отсрочены.

В Раде предлагают создать «мегаштаб» для координации всех координационных органов страны

Народные депутаты предлагают создать Координационный штаб по координации координационных штабов и даже подобрали кандидатуру главы нового ведомства.

