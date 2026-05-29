Блогери в Україні мають заплатити податки з доходів від реклами в TikTok і зареєструватися ФОПами

Міністерство фінансів України спільно з Державною податковою службою оприлюднили роз’яснення щодо оподаткування доходів, які українці отримують від діяльності у соціальних мережах.

Як приклад, існує блогерка, яка веде TikTok-канал та заробляє близько 60 тисяч гривень на місяць на рекламі українських і закордонних брендів (180 тис. грн/квартал, 720 тис. грн/рік).

Для легалізації доходів їй потрібно зареєструватися як фізична особа-підприємець третьої групи. Це дозволить офіційно надавати рекламні послуги та отримувати оплату від українських і іноземних компаній.

У Мінфіні зазначають, що блогери можуть подавати податкову звітність через застосунок «Моя податкова» та сплачувати передбачені законодавством податки і обов’язковий страховий внесок.

