  1. В Україні

Блогери в Україні мають заплатити податки з доходів від реклами в TikTok і зареєструватися ФОПами

22:18, 29 травня 2026
Для легалізації доходів потрібно зареєструватися як фізична особа-підприємець третьої групи.
Для легальної роботи автори контенту можуть зареєструватися як ФОП та декларувати доходи від рекламних інтеграцій.

Міністерство фінансів України спільно з Державною податковою службою оприлюднили роз’яснення щодо оподаткування доходів, які українці отримують від діяльності у соціальних мережах.

Як приклад, існує блогерка, яка веде TikTok-канал та заробляє близько 60 тисяч гривень на місяць на рекламі українських і закордонних брендів (180 тис. грн/квартал, 720 тис. грн/рік).

Для легалізації доходів їй потрібно зареєструватися як фізична особа-підприємець третьої групи. Це дозволить офіційно надавати рекламні послуги та отримувати оплату від українських і іноземних компаній.

У Мінфіні зазначають, що блогери можуть подавати податкову звітність через застосунок «Моя податкова» та сплачувати передбачені законодавством податки і обов’язковий страховий внесок.

