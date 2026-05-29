ПСЖ — Арсенал: де дивитися фінал Ліги чемпіонів

В Будапешті ПСЖ та Арсенал визначать найкращу команду Європи.

Фото: champion.com.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У суботу, 30 травня, французький «Парі Сен-Жермен» зустрінеться з англійським «Арсеналом» у фіналі Ліги чемпіонів.

Гра відбудеться на стадіоні «Пушкаш Арена» в угорському Будапешті.

Головний арбітр із Німеччини Даніель Зіберт дасть стартовий свисток о 19:00 за київським часом.

У прямому ефірі для українських уболівальників вирішальний поєдинок буде доступний на каналі «Футбол 1» медіасервісу Megogo.

ПСЖ і «Арсенал» уже неодноразово змагалися між собою. У рамках офіційних турнірів УЄФА команди провели 7 матчів: обидва клуби здобули по 2 перемоги, а ще 3 поєдинки завершилися нічийним результатом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.