  1. У світі
  2. / Спорт

ПСЖ — Арсенал: де дивитися фінал Ліги чемпіонів

21:24, 29 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Будапешті ПСЖ та Арсенал визначать найкращу команду Європи.
ПСЖ — Арсенал: де дивитися фінал Ліги чемпіонів
Фото: champion.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У суботу, 30 травня, французький «Парі Сен-Жермен» зустрінеться з англійським «Арсеналом» у фіналі Ліги чемпіонів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Гра відбудеться на стадіоні «Пушкаш Арена» в угорському Будапешті.

Головний арбітр із Німеччини Даніель Зіберт дасть стартовий свисток о 19:00 за київським часом.

У прямому ефірі для українських уболівальників вирішальний поєдинок буде доступний на каналі «Футбол 1» медіасервісу Megogo.

ПСЖ і «Арсенал» уже неодноразово змагалися між собою. У рамках офіційних турнірів УЄФА команди провели 7 матчів: обидва клуби здобули по 2 перемоги, а ще 3 поєдинки завершилися нічийним результатом. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

футбол

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Батьків не можуть автоматично карати за поведінку дітей: чому справи про неналежне виховання розвалюються у суді

Дитячі конфлікти не дорівнюють «поганому вихованню» — як суди оцінюють відповідальність батьків.

Право без гарантій: чому ідея про 20-хвилинний релакс на роботі може не запрацювати в Україні у реальних умовах

Законопроєкт про короткі психологічні перерви викликає дискусії через залежність їх надання від рішення роботодавця та відсутність чітких гарантій.

Суддю Верховного Суду Ірину Григор’єву відсторонили від здійснення правосуддя через підозру в отриманні хабара

Суддю Верховного Суду Ірину Григор’єву тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя у зв'язку із притягненням до кримінальної відповідальності.

Українці зможуть захищати цивільні права через претензійний порядок без звернення до суду

Новий законопроєкт пропонує закріпити у Цивільному кодексі України порядок досудового врегулювання спорів шляхом направлення письмової претензії.

Суддю Великої Палати Верховного Суду Ігоря Желєзного відсторонено від здійснення правосуддя: рішення ВРП

У зв'язку із притягненням до кримінальної відповідальності ВРП тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Верховного Суду Ігоря Желєзного.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]