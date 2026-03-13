Зеленський у Парижі зустрівся з французьким філософом і режисером Бернаром-Анрі Леві

Зеленський подякував Бернару-Анрі Леві за донесення правди про війну РФ в Україні.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський у Парижі зустрівся з французьким філософом, письменником та режисером-документалістом Бернаром-Анрі Леві, подякувавши йому за зусилля у поширенні правди про злочини Росії в Україні.

«Зустрівся з другом України, філософом Бернаром-Анрі Леві, який багато років поширює серед французького народу й загалом у всій Європі правду про російську війну проти України», — написав Зеленський.

Президент підкреслив, що знання світу про злочини РФ є ключовою складовою справедливого миру та наголосив на необхідності відповідальності за кожен злочин.

Леві активно підтримує Україну з 2014 року. У 2022 році він зняв документальний фільм «Чому Україна» («Pourquoi l'Ukraine»), у якому відбулася його зустріч із Зеленським та висвітлювалася війна Росії проти України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.