  1. Відео
  2. / В Україні

Зеленський у Парижі зустрівся з французьким філософом і режисером Бернаром-Анрі Леві

21:56, 13 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Зеленський подякував Бернару-Анрі Леві за донесення правди про війну РФ в Україні.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський у Парижі зустрівся з французьким філософом, письменником та режисером-документалістом Бернаром-Анрі Леві, подякувавши йому за зусилля у поширенні правди про злочини Росії в Україні.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Зустрівся з другом України, філософом Бернаром-Анрі Леві, який багато років поширює серед французького народу й загалом у всій Європі правду про російську війну проти України», — написав Зеленський.

Президент підкреслив, що знання світу про злочини РФ є ключовою складовою справедливого миру та наголосив на необхідності відповідальності за кожен злочин.

Леві активно підтримує Україну з 2014 року. У 2022 році він зняв документальний фільм «Чому Україна» («Pourquoi l'Ukraine»), у якому відбулася його зустріч із Зеленським та висвітлювалася війна Росії проти України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]