Зеленский встретился в Париже с французским философом и режиссером Бернаром-Анри Леви

Зеленский поблагодарил Бернара-Анри Леви за то, что тот рассказал правду о войне России в Украине.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский в Париже встретился с французским философом, писателем и режиссером-документалистом Бернаром-Анри Леви, поблагодарив его за усилия по распространению правды о преступлениях России в Украине.

«Встретился с другом Украины, философом Бернаром-Анри Леви, который много лет распространяет среди французского народа и в целом по всей Европе правду о российской войне против Украины», — написал Зеленский.

Президент подчеркнул, что осведомленность мира о преступлениях РФ является ключевой составляющей справедливого мира, и отметил необходимость ответственности за каждое преступление.

Леви активно поддерживает Украину с 2014 года. В 2022 году он снял документальный фильм «Почему Украина» («Pourquoi l'Ukraine»), в котором состоялась его встреча с Зеленским и освещалась война России против Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.