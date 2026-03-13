  В Україні

Міністри закордонних справ ЄС зустрінуться в Бучі на четверті роковини звільнення міста

21:12, 13 березня 2026
Буча стане місцем зустрічі топдипломатів ЄС 31 березня 2026 року.
31 березня в Бучі відбудеться спеціальна зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС, повідомляють німецькі ЗМІ n-tv та ZDFheute. Захід приурочений до четвертих роковин звільнення міста від російських окупантів та вшанування пам’яті мирних жителів, які загинули під час масових убивств.

Вибір дати та місця є символічним: саме 31 березня 2022 року російська армія залишила передмістя Києва після невдалої спроби оточити столицю. Через два дні світ дізнався про масштабні злочини, в яких загинули сотні мирних жителів. Попри численні докази та свідчення, Росія досі заперечує свою відповідальність.

