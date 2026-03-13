  1. В Украине

Министры иностранных дел ЕС соберутся в Буче в четвертую годовщину освобождения города

21:12, 13 марта 2026
31 марта 2026 года Буча станет местом встречи ведущих дипломатов ЕС.
Министры иностранных дел ЕС соберутся в Буче в четвертую годовщину освобождения города
31 марта в Буче состоится специальная встреча министров иностранных дел стран ЕС, сообщают немецкие СМИ n-tv и ZDFheute. Мероприятие приурочено к четвертой годовщине освобождения города от российских оккупантов и чествованию памяти мирных жителей, погибших во время массовых убийств.

Выбор даты и места символичен: именно 31 марта 2022 года российская армия покинула пригород Киева после неудачной попытки окружить столицу. Через два дня мир узнал о масштабных преступлениях, в которых погибли сотни мирных жителей. Несмотря на многочисленные доказательства и свидетельства, Россия до сих пор отрицает свою ответственность.

ЕС МИД Украина война Буча

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Криптоактивы, Aston Martin и спрей для горла: как проходят собеседования претендентов на должности судей ВАКС

Четырнадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Дизель для ВСУ и аграриев могут освободить от НДС — новый проект в Верховной Раде

В Раде зарегистрировали проект для стабилизации цен на топливо.

Нацполиция презентовала ТСК цифровую систему автоматизированного мониторинга деклараций полицейских

Цифровой инструмент автоматически анализирует доходы, имущество и корпоративные права полицейских.

Коммунальные долги во время военного положения: апелляционный суд в Киеве объяснил, как во время войны начисляются штрафы

Суд определил, какие суммы подлежат взысканию сразу, а какие – отсрочены.

В Раде предлагают создать «мегаштаб» для координации всех координационных органов страны

Народные депутаты предлагают создать Координационный штаб по координации координационных штабов и даже подобрали кандидатуру главы нового ведомства.

