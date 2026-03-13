31 марта 2026 года Буча станет местом встречи ведущих дипломатов ЕС.

31 марта в Буче состоится специальная встреча министров иностранных дел стран ЕС, сообщают немецкие СМИ n-tv и ZDFheute. Мероприятие приурочено к четвертой годовщине освобождения города от российских оккупантов и чествованию памяти мирных жителей, погибших во время массовых убийств.

Выбор даты и места символичен: именно 31 марта 2022 года российская армия покинула пригород Киева после неудачной попытки окружить столицу. Через два дня мир узнал о масштабных преступлениях, в которых погибли сотни мирных жителей. Несмотря на многочисленные доказательства и свидетельства, Россия до сих пор отрицает свою ответственность.

