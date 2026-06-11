За порушення правил поводження з відходами можуть запровадити жорсткіші покарання

В Україні посилять покарання за порушення у сфері відходів.

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В Україні планують посилити адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення у сфері управління відходами посилять. Відповідні законопроєкти уряд схвалив 10 червня.

Йдеться про проєкти Законів України:

- «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення відповідальності за правопорушення у сфері управління відходами»,

- «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти довкілля та у сфері управління відходами».

У Мінекономіки зазначають, що рішення є важливим кроком для формування прозорої та відповідальної системи управління відходами. Це сприятиме дотриманню встановлених правил усіма учасниками ринку, підвищенню ефективності державного контролю та запобіганню порушенням у сфері управління відходами.

Документи підготовлені на виконання Закону України «Про управління відходами» та спрямовані на вдосконалення механізмів відповідальності за недотримання вимог законодавства у цій сфері.

Реалізація законопроєктів сприятиме більш ефективному управлінню відходами, зменшенню їх негативного впливу на довкілля та здоров’я людей, а також подальшому наближенню законодавства до європейських стандартів.

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