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За нарушение правил обращения с отходами могут ввести более жесткие наказания

21:56, 11 июня 2026
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В Украине усилят наказание за нарушение в сфере отходов
За нарушение правил обращения с отходами могут ввести более жесткие наказания
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В Украине планируют усилить административную и уголовную ответственность за нарушения в сфере управления отходами. Соответствующие законопроекты правительство одобрило 10 июня.

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Речь идет о проектах Законов Украины:

  • «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно совершенствования ответственности за правонарушения в сфере управления отходами»;
  • «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за совершение уголовных правонарушений против окружающей среды и в сфере управления отходами».

В Минэкономики отмечают, что это решение является важным шагом для формирования прозрачной и ответственной системы управления отходами. Это будет способствовать соблюдению установленных правил всеми участниками рынка, повышению эффективности государственного контроля и предотвращению нарушений в сфере управления отходами.

Документы подготовлены во исполнение Закона Украины «Об управлении отходами» и направлены на совершенствование механизмов ответственности за несоблюдение требований законодательства в этой сфере.

Реализация законопроектов будет способствовать более эффективному управлению отходами, уменьшению их негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей, а также дальнейшему приближению законодательства к европейским стандартам.

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законопроект Кабинет Министров Украины

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