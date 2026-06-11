В Украине полностью меняют подход к поддержке ВПЛ: Кабмин принял важный документ

Переселенцам обещают единую цифровую платформу и персональное сопровождение.

Фото: Getty Images

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Правительство одобрило Стратегию государственной политики по внутреннему перемещению на период до 2030 года — документ, который формирует единый государственный подход к поддержке ВПЛ и общин, которые их принимают. Об этом сообщили в Минсоцполитики.

«Ранее в Украине не было единого маршрута поддержки внутренне перемещенных лиц — отдельные решения помогали закрывать определенные потребности, но это не было объединено в целостную систему. Стратегия до 2030 года впервые определяет такой маршрут: от момента перемещения до интеграции в общину или добровольного возвращения домой», — отметил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

В Стратегии заложена комплексная и непрерывная поддержка ВПЛ, охватывающая все этапы: от момента перемещения до адаптации, интеграции или добровольного возвращения, с фокусом на восстановление самостоятельности и индивидуальные потребности каждого человека.

Для этого Стратегия определяет несколько ключевых направлений: усиление координации государственной политики в отношении ВПЛ, поддержку адаптации и интеграции в принимающие общины, адресную помощь людям и общинам, а также создание условий для безопасного возвращения.

В частности, планируется создание координационной платформы с участием органов власти, общественных и международных организаций. Она должна стать пространством для совместной работы над решением проблемных вопросов ВПЛ и совершенствованием законодательства в сфере внутреннего перемещения.

Также предусмотрен запуск единой цифровой платформы поддержки ВПЛ, через которую люди смогут получать необходимую информацию и услуги, а государство — лучше учитывать потребности и обратную связь от внутренне перемещенных лиц.

Отдельное внимание уделено усилению работы мультидисциплинарных команд в транзитных центрах, чтобы люди могли быстрее получать базовую помощь, проходить индивидуальную оценку потребностей и получать необходимую поддержку после перемещения.

В Минсоцполитики добавляют, что важная часть Стратегии — развитие персонального маршрута поддержки ВПЛ и их семей, поддержка принимающих общин, развитие жилищных решений, возможностей для трудоустройства и экономической самостоятельности внутренне перемещенных лиц.

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