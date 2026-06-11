Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о Концепции борьбы с терроризмом в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 6 апреля «О Концепции борьбы с терроризмом в Украине». Об этом говорится в указе № 492/2026.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 апреля 2026 года "О Концепции борьбы с терроризмом в Украине"», — сказано в документе.
Согласно акту, утверждена Концепция борьбы с терроризмом в Украине. В то же время указ Президента Украины от 5 марта 2019 года № 53/2019 «О Концепции борьбы с терроризмом в Украине» признан утратившим силу.
Целью предложенной Концепции является реализация государственной политики в сфере национальной безопасности по борьбе с терроризмом. Отмечается, что борьба с терроризмом в Украине основывается на законодательно определенных принципах предотвращения терроризма с учетом общепризнанных норм международного права и международных стандартов в сфере борьбы с терроризмом.
В документе Российская Федерация определена как ключевой источник внешней террористической угрозы.
«Террористическая угроза национальным интересам Украины проявляется в различных формах, но наибольшую угрозу представляет террористическая деятельность вооруженных формирований Российской Федерации. Наряду с применением военной силы совершаются террористические акты, направленные, в частности, против гражданского населения, объектов критической инфраструктуры и цепочек поставок, составляющих сил и средств сектора безопасности и обороны, правоохранительной системы, их личного состава, персонала», — говорится в документе.
Также в концепции признается угроза со стороны международных террористических организаций, в частности через вовлечение в террористическую деятельность детей, акты кибертерроризма, применение в террористических целях новейших технологий, в том числе передовых разработок в области авиации.
Среди внутренних угроз выделяются наличие в государстве большого количества объектов критической инфраструктуры, расположение объектов критической инфраструктуры и цепочек поставок на территориях, где ведутся боевые действия и которые временно оккупированы РФ, распространение дезинформации и деструктивной пропаганды, рост уровня преступности, связанной с незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых и отравляющих веществ.
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