Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо концепції боротьби з тероризмом в Україні

У документі РФ визначена як ключове джерело зовнішньої терористичної загрози.

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Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 6 квітня «Про Концепцію боротьби з тероризмом в Україні». Про це йдеться в указі №492/2026..

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 квітня 2026 року "Про Концепцію боротьби з тероризмом в Україні», — сказано в документі.

Згідно з актом, затверджено Концепцію боротьби з тероризмом в Україні. Водночас указ Президента України від 5 березня 2019 року № 53/2019 «Про Концепцію боротьби з тероризмом в Україні» визнано таким, що втратив чинність.

Метою запропонованої Концепції є реалізація державної політики у сфері національної безпеки щодо боротьби з тероризмом. Зазначається, що боротьба з тероризмом в Україні ґрунтується на законодавчо визначених принципах запобігання тероризму з урахуванням загальновизнаних норм міжнародного права та міжнародних стандартів у сфері боротьби з тероризмом.

У документі Російська Федерація визначена як ключове джерело зовнішньої терористичної загрози.

«Терористична загроза національним інтересам України проявляється в різних формах, але найбільшу загрозу становить терористична діяльність збройних формувань Російської Федерації. Поряд із застосуванням воєнної сили вчиняються терористичні акти, спрямовані, зокрема, проти цивільного населення, об'єктів критичної інфраструктури та ланцюгів постачання, складових сил та засобів сектору безпеки та оборони, правоохоронної системи, їх особового складу, персоналу», — йдеться в документі.

Також в концепції визнається загроза з боку міжнародних терористичних організацій, зокрема, через втягування в терористичну діяльність дітей, акти кібертероризму, застосування з терористичною метою новітніх технологій, зокрема передових розробок у галузях авіації.

Серед внутрішніх загроз виділяють наявність у державі великої кількості об'єктів критичної інфраструктури, місцезнаходження об'єктів критичної інфраструктури та ланцюгів постачання на територіях, на яких ведуться бойові дії та тимчасово окупованих РФ, поширення дезінформації і деструктивної пропаганди, зростання рівня злочинності, пов'язаної з незаконним обігом вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових і отруйних речовин.

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