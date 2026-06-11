  1. В Україні

Взяв в заручники дружину та дитину: в Ужгороді провели спецоперацію по затриманню чоловіка

20:17, 11 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Чоловік забарикадувався у будинку та на контакт із поліцейськими не виходив.
Взяв в заручники дружину та дитину: в Ужгороді провели спецоперацію по затриманню чоловіка
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Ужгороді спецпризначенці поліції з Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) провели спецоперацію та затримали озброєного чоловіка, який забарикадувався з дружиною та дитиною у будинку. Про це повідомила Національна поліція.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Сьогодні близько 16:40 до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з мікрорайонів Ужгорода чоловік погрожує дружині пістолетом. Заявниця чула звуки пострілів. На момент прибуття нарядів поліції чоловік забарикадувався у будинку, де разом із ним перебувала його дружина та 5-річна дитина», – заявили правоохоронці.

Зазначається, що на контакт із поліцейськими чоловік не виходив.

За повідомленням, спецпризначенці КОРД провели спецоперацію та затримали зловмисника. Дитині та жінці забезпечили безпечний вихід з будинку. Наразі їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує.

Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція Ужгород

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Податкова звітність нотаріусів: умови збереження статусу для бюджетних установ

Чи стає державна нотаріальна контора платником податків у момент видачі свідоцтва про право на спадщину.

Бронювання по новому: що приховує дедлайн 1 вересня

Після появи дедлайну 1 вересня для переоформлення статусу критичності бізнесу в Україні виникла хвиля паніки щодо втрати броні.

Чоловік став співборжником за позикою дружини: ВС пояснив, хто має доводити, що гроші не пішли на сім’ю

Якщо позику укладено в інтересах сім’ї, а другий із подружжя не спростував цього, відповідальність за борг може бути солідарною.

Судді Юрію Гречку пом’якшили покарання: ВРП змінила дисциплінарне стягнення, врахувавши позицію ВС

ВРП застосувала сувору догану до судді з Дніпропетровщини Юрія Гречка за грубі процесуальні порушення, що призвели до вивезення зерна кукурудзи.

НМТ-2026: як оскаржити порушення під час тесту та коли можуть анулювати результат

Механізм апеляції НМТ у 2026 році стосується виключно порушень процедури, без можливості оскарження отриманого результату.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]