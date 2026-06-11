Взяв в заручники дружину та дитину: в Ужгороді провели спецоперацію по затриманню чоловіка

Чоловік забарикадувався у будинку та на контакт із поліцейськими не виходив.

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В Ужгороді спецпризначенці поліції з Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) провели спецоперацію та затримали озброєного чоловіка, який забарикадувався з дружиною та дитиною у будинку. Про це повідомила Національна поліція.

«Сьогодні близько 16:40 до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з мікрорайонів Ужгорода чоловік погрожує дружині пістолетом. Заявниця чула звуки пострілів. На момент прибуття нарядів поліції чоловік забарикадувався у будинку, де разом із ним перебувала його дружина та 5-річна дитина», – заявили правоохоронці.

Зазначається, що на контакт із поліцейськими чоловік не виходив.

За повідомленням, спецпризначенці КОРД провели спецоперацію та затримали зловмисника. Дитині та жінці забезпечили безпечний вихід з будинку. Наразі їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує.

Наразі тривають першочергові слідчі дії.

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