Взял в заложники жену и ребенка: в Ужгороде провели спецоперацию по задержанию мужчины

Мужчина забаррикадировался в доме и не выходил на контакт с полицейскими.

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В Ужгороде спецназовцы полиции из Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД) провели спецоперацию и задержали вооруженного мужчину, который забаррикадировался в доме вместе с женой и ребенком. Об этом сообщила Национальная полиция.

«Сегодня около 16:40 в полицию поступило сообщение о том, что в одном из микрорайонов Ужгорода мужчина угрожает жене пистолетом. Заявительница слышала звуки выстрелов. На момент прибытия нарядов полиции мужчина забаррикадировался в доме, где вместе с ним находились его жена и 5-летний ребенок», — заявили правоохранители.

Отмечается, что на контакт с полицейскими мужчина не выходил.

По сообщению полиции, спецназовцы КОРД провели спецоперацию и задержали злоумышленника. Ребенку и женщине обеспечили безопасный выход из дома. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

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