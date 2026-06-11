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Игорь Клименко сообщил о создании рабочей группы по вопросам оборота гражданского оружия

20:06, 11 июня 2026
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Рассмотрят вопросы процедуры получения разрешения на оружие, ответственности и самообороны.
Игорь Клименко сообщил о создании рабочей группы по вопросам оборота гражданского оружия
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Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что подписал приказ о создании рабочей группы по нормативно-правовому урегулированию вопросов оборота гражданского оружия.

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«Именно в рамках этой площадки согласованные позиции будут становиться предложениями, которые будут направлены в профильный Комитет Верховной Рады», — заявил Клименко.

По его словам, во время предварительных консультаций были определены два вопроса, требующие первоочередной проработки.

«Первое: четкая и понятная процедура получения разрешения на оружие. Второе: вопрос ответственности и самообороны», — сообщил Клименко.

Он подчеркнул, что задача заключается в выработке понятных, справедливых и безопасных правил, которые будут учитывать как права граждан, так и интересы безопасности государства.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что любые решения относительно легализации оружия должны приниматься исключительно на законодательном уровне. По его словам, тема остается чувствительной и требует взвешенного подхода.

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МВД оружие

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